舒壓！台灣本土天后曾莞婷私推　新加坡奪金《香味》零食祭優惠

（台灣英文新聞/娛樂組 台北綜合報導）台灣本土天后曾莞婷推薦最愛零食新加坡《香味》鹹蛋黃魚皮，現在可於台灣7-11購入受歡迎的原味以及麻辣口味，更可享二件8折、三件77折優惠。

台灣本土劇女神曾莞婷在忙完一天後，喜歡來一杯啤酒配上好吃的零嘴紓壓，一直以來就很喜歡新加坡《香味》鹹蛋黃魚皮的她，終於不需要透過代購或是去新加坡購買，現在只要走進全台任何一家7-11便利商店，就可以買到超級好吃的《香味》鹹蛋黃魚皮。

曾莞婷這次特別推薦麻辣口味的鹹蛋黃魚皮，麻而不辣的花椒香氣與酥麻口感，涮嘴卻不刺激，讓她一口接一口欲罷不能，就算是不敢吃辣的朋友也能放心嘗試。

《香味》鹹蛋黃魚皮口味採用百分之百的真鹹蛋製作，使用高溫烘烤而非油炸，講求養生的零嘴新選項，製作時選用秘製調味粉，配上提味的鹹蛋黃、辣椒，包裹於魚皮與咖哩葉上，與酥脆的魚皮口感涮嘴，讓饕客們一口接一口停不下來。鹹鴨蛋黃香氣溢滿口中，並竄出咖哩葉的檸檬香茅氣息，與清淡的柑橘皮甜香，結尾又出現淡淡的魚皮鮮香氣，開啟零食風味另一種境界。

麻辣口味則是濃縮了原味的鹹鴨蛋、柑橘皮回甘味與魚皮鮮香味，並夾帶著麻而不辣的花椒香氣與麻舌口感。《香味》鹹蛋黃魚皮適合單吃，或佐以啤酒小酌更是讓美味度破表！新加坡《香味》品牌曾獲得新加坡金字品牌獎，皆為總冠軍和最受歡迎品牌獎項，甚至獲得特別表揚獎。

新加坡《香味》鹹蛋黃魚皮這次更一次推出「原味」及「麻辣」兩種最受歡迎口味，自即日起至2月4日止，於全台灣7-11獨家限時限量販售，活動期間每件商品售價為新台幣$199，凡購買產品二件享有8折、三件則有77折優惠。



新加坡《香味》鹹蛋黃魚皮（圖/業者提供）