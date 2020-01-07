【台灣2020大選倒數4天】1月11日投票流程~懶人包

(台灣英文新聞/政治組 綜合報導) 2020年中華民國總統選舉，即中華民國第15任總統、副總統選舉，將於4天後也就是1月11日舉行，與第10屆立法委員選舉同時進行，所以此次大選完整名稱是2020年中華民國總統副總統及立法委員選舉。總統當選人將於2020年5月20日宣誓就職。

◆候選人注意事項

根據中選會公告候選人競選活動期間之起訖日期及每日競選活動之起訖時間如下：

(一)日期：中華民國108年12月14日至109年1月10日。

(二)時間：每日上午7時至下午10時。

◆選民注意事項

◆投票時間: 自1月11日(六)上午8 點起到下午4 點止。選舉人依不同選舉種類領取選舉票，進入圈票處圈選，然後投票。投票前要確定帶三寶: 身分證 印章與投票通知單

(以下圖片來源均為中選會官網)

◆到投票所查驗身分證件無誤後，一般民眾會領到三張票，包括總統副總統選票，以及兩張政黨票

如果您對政黨票還不清楚，現在請郭子乾解釋給你聽:

◆中選會宣導政黨票影片 台語版超連結 (有字幕唷)

◆首投族看這裡 (中選會投票小常識) 瑞莎快問快答篇

◆選舉公報電子檔 超連結在此

◆選舉人想知道自己的投票所在哪裡？可以進入中選會官網查閱, 或直接用手機掃描以下圖中的QR CODE!