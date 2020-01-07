想去西班牙？台灣文化部幫你出機票　藝術駐村下半年啟程

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）文化部推出有興趣前往西班牙的藝術家或策展人駐村徵件計畫，申請自即日起開放至4月30日止，計畫於9月到10月啟程。

文化部表示，透過駐西班牙代表處文化組邀請巴塞隆納Homesession合作辦理甄選駐村計畫，提供台灣1名視覺藝術家或策展人與巴塞隆納當地藝文機構及專業人士深度交流，駐村創作計畫將於2020年9至10月辦理，創作與研究題材與當今社會與政治議題相關，並採用新媒材或以概念美學表現的青年藝術家或策展人參與徵件。

文化部說明，Homesession將提供獲選藝術工作者住宿與工作空間，給予以創作或策展發展上的專業指導，並分享其人際網絡資源，包括定期安排與策展人及藝術家面對面，以及參訪巴塞隆納藝廊及文化活動等，且於駐村期末協助規劃小型駐村成果展示活動。獲選藝術家或策展人國際旅運費、生活及創作費用由文化部補助。

文化部透露，Homesession位於巴塞隆納市中心，係由兩名法國策展人Olivier Collet與Jérôme Lefaure於2007年成立，為了貫徹「家」作為半開放展覽空間的理念，適合具有獨立創作能力的藝術家或獨立策展人進駐，同時希望參與者專注於創作之餘，能去感受巴塞隆納，融合成為這個城市的一部分。

徵選收件期間自即日起至4月30日截止，預計於2020年9至10月執行。此外，為配合參加駐村期間舉辦之藝術家分享會及工作坊，申請人須具備外語能力，英語、西語或法語擇一，詳情請前往文化部查詢。



Homesession外觀（圖/文化部）



Homesession外街道（圖/文化部）