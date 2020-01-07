遠東航空延後發12月薪水、稱有港商願投資　民航局: 若有陸資就不許可

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 昨(6)日是遠東航空發薪日，遠航董事長張綱維下午發給員工一封信，表示因資金遭到銀行凍結，無法發放薪水。

《工商時報》報導，信中還提到已有知名國內企業主位於香港的境外投資公司(即「國采物聯股份有限公司」) 明確表達投資意願，預計本周內可以完成協商。

據悉「國采物聯股份有限公司」已向民航局提出投資意向書。報導稱，這家香港公司承諾近期代墊薪資。

遠東航空昨(6)日對外發表聲明指，因資金受合庫銀行查封，原訂昨天發放去年(2019年)12月的薪資，不得已須延後給薪。勞動部表示，會要求台北市勞動局進行檢查，若確定違法最重可罰100萬元。

對於遠航宣稱，某知名財力雄厚台灣企業家境外投資的香港國采物聯公司，有意投資遠航。民航局說，會清查是否有陸資，只要有陸資就不會許可。

中央社引述民航局回應，陸資不能投資台灣航空業，民航局會清查有意投資遠航的香港公司，是否有陸資，如果沒有陸資就適用外資規定，總比例不可超過50%，單一外資不可超過25%。

遠航提供媒體的投資意向書，立書人寫「香港國采物聯」，簽章卻寫「香港國採物聯」，究竟哪個才對，遠航也不清楚。

「國採物聯」在投資意向書中表達，願意就遠東航空經營權與股權轉讓及兩個前提條件下進行評估，投資取得遠航全部或多數股權及經營權。

兩個前提包括：不損及遠航員工、旅客及旅行社權益，且遠航的民用航空運輸業許可證未經機關廢止或註銷；轉讓股權、金額及相關權利義務，將依所簽署的正式契約為準。

遠航去年12月13日因資金籌措困難無預警停飛，後來又表明要拚復飛。民航局認定遠航違反民航法，將依法裁處，最重可撤銷運輸許可證，目前仍在審酌中。如今又延後發放本該在1月6日入帳的去年12月薪資。

中央社引述勞動部勞動關係司長王厚偉表示，遠東航空超過發薪日未給薪，已違反勞基法第23條規定，會要求台北市政府勞動局啟動檢查，若確定違法可罰新台幣2萬至100萬元；檢調已禁止張綱維出境，北市勞動局若再提報限制張綱維出境，勞動部也會依法審查、處理。

王厚偉指出，事件發生之初曾與北市勞動局訪視遠航，現在會再啟動大量解僱預警措施。因為遠航也代理一些廉價航空的地勤，應該還有現金收入，這部分會與交通部溝通，是否能以員工的薪水為優先。

遠航剛停航時，曾向交通部承諾資金將在10天內到位，遠航董事長張綱維去年12月13日預定停航當天突然召開記者會，公開表示資金將在兩週內到位，而遠航在當天首次提交給民航局的陳述意見書，則表示資金將在12月31日到位。

不過，根據民航局的紀錄，去年12月25日，遠航又向民航局提出補充意見，表示資金將延後至今年1月3日到位，但3日又提資金到位時間延後至8日，資金一再延後，對此，遠航說法是要有足夠時間與投資人協商，保障員工工作。