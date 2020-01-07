美前國安顧問拋震撼彈 願為川普彈劾審判作證

美國總統川普的前國家安全顧問波頓今天表示，他願意在即將舉行的聯邦參議院彈劾川普審判中作證。此舉出乎眾人意料，川普的共和黨盟友擔心這可能提高川普去職的可能性。

路透社報導，波頓（John Bolton）身為白宮高階幕僚，見證過許多促使聯邦眾議員決定彈劾川普的事件，他可能可以提供有關川普試圖脅迫烏克蘭調查政敵、前副總統拜登（Joe Biden）的新證據。

以在野民主黨居多數的眾議院去年12月針對川普通過濫權及妨礙國會調查兩項彈劾條文，此案接下來將由共和黨掌控的參議院審理，結果將決定川普是否去職。

在眾議院彈劾調查過程中，其他證人曾指證波頓強烈反對川普的私人律師朱利安尼（Rudy Giuliani）企圖以非正常外交管道向烏克蘭當局施壓，其中一名證人還說波頓認為這種安排有如「毒品交易」。

一名參議院助理說，國會調查小組認為波頓不贊成川普延遲撥款3億9000萬美元軍事援助金給烏克蘭，這可能有助於釐清川普決定這麼做的理由。

波頓的律師去年11月表示，波頓可以更清楚地說明白宮內部討論，但他拒絕參與眾議院彈劾聽證，當時川普政府與國會為了傳喚證人及取得文件證物在法庭角力。

波頓的律師說，法官上週決定駁回此案，波頓現在願意合作了；波頓在聲明中表示：「如果參議院發出傳票，需要我的證詞，我隨時可以作證。」

根據法新社消息，民主黨人認為波頓擁有支持對川普濫權及妨礙國會調查指控的第一手瞭解。

波頓並未公開表示他的證詞對川普而言是加分或是減分。他去年9月被川普開除。

參議院的共和黨領袖麥康奈（Mitch McConnell）今天說，審判開始之後再決定是否要傳喚證人。參議院預計於本月展開審判。

民主黨籍的眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）不願把眾議院通過的彈劾案送到參議院審理，除非參議院先確立審判基本規則。