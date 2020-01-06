農業表現亮眼 侯友宜嘉勉新北優秀農會及農民

108年度新北市各級農會及農民榮獲諸多農業獎項， 表現相當亮眼，侯友宜市長也趁著農曆新年前，邀請新北市25家農 會三首長、優秀農民及青農聚一聚，聽取農業政策建言及聯絡感情， 並特別聘請新北女力設計師－游基綺女士操刀設計， 以新北農業意象打造獨一無二的牌匾及獎座，由侯市長頒贈牌匾及獎 座予獲獎農會及農民， 鼓勵大家在新的一年能持續為新北市爭取佳績！

新北市共有25家農會，在去（108） 年經營信用金融事業有亮眼表現，有8區農會榮獲各項農業金融獎， 其中中和地區農會及蘆洲區農會更同時獲得2種獎項， 表現非常優異；深坑區農會也透過園藝療癒， 開設一系列延緩高齡者失能課程，獲選108年農委會評鑑「 十大綠色照顧優良典範」，另外，還有10項產品入選「2020- 2021臺灣農漁會百大精品」，2項產品獲得「108年度臺灣農 業旅遊伴手

，可謂收穫滿滿的一年。

新北市已邁入400萬人口，是全國最大的消費地， 有穩健發展的農業作為後盾，讓農業永續傳承是市府的首要目標， 市府大力推動新農漁民輔導計畫，創造友善從農環境， 吸引青年農民返鄉從農，坪林區茶葉產銷班第八班班長陳陸合， 推動有機種植茶葉12年，同時復育保育類翡翠樹蛙，榮獲「 模範農民」殊榮；石碇區青農葉家豪打造「螢火蟲書屋」， 帶領地方與環境共榮、坪林區青農蔡威德，推廣在地友善農食， 兩人從全國426名參賽者中脫穎出獲得「108年農村領航獎」 肯定；金山區青農陳忠慶推動有機種植新北健康三寶－甘藷， 成果卓越、 三峽區青農戴文祥透過地方創生將三峽碧螺春及蜜香紅茶發揚光大、 林口區青農李當期則是以衛生、高品質的飼養模式飼養黑毛豬， 三位優秀青農也榮獲「第五屆百大青農」肯定！

現場也有兩位總幹事退休銀盾頒贈儀式，首先是107年12月31 日退休的平溪區農會吳清龍總幹事，面臨平溪資源及人力的困境， 吳總幹事透過租用廢棄東勢分校校區，設置「平溪生態教育會館」， 辦理農村活化、 並以農產六級化提升平溪珠蔥知名度及實質提升農友收益；另外， 金山地區農會李清煙總幹事預計在109年1月退休，在農會服務3 8年來，協助市府推動農業政策與農產品行銷推廣， 打響金山甘藷名號，侯市長也趁著各農會及優秀農民齊聚的機會， 頒贈退休銀盾，並致贈鶯歌陶瓷黃仰明大師精心設計作品， 謝謝兩位總幹事對新北農業奉獻！

侯友宜表示，108年新北在農業獎項屢屢獲獎， 這都要感謝新北市各級農會及農友的努力與付出，新北市有山有海， 各個時節、各個區域都有不同的農特產品， 市府與各級農會及農民就像是一個大家庭，互相發揮所長， 產地區域農會及農友在農業生產上努力， 都會區農會則運用行銷優勢，協助銷售推廣，市府也秉持「 先創通路，再開農路」精神，以通路三箭：縣市週、精品展、電商， 拓展全台農產品銷售管道，持續為農友開創穩定的銷售通路， 透過市府、農會及農友互助合作，帶動新北農業發展， 期許新的一年，在我們共同努力下， 一定能夠再創新北農業輝煌佳績！

圖片/新北市政府農業局