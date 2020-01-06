新北4年10億打造矽谷級生活科技課

新北市「ZhongZheng D.School」今(6)日於中正國中揭牌， 全台首創將矽谷最夯的「設計思考」結合生活科技課程， 並首次向下延伸至幼兒教育，副市長謝政達也化身為一日園長， 與中正國中非營利幼兒園的幼童從遊戲及動手作中學習設計思考。

謝政達副市長表示，設計思考是「以人為本」來解決問題， 從需求出發找到創新的方案，並創造可能性。 新北市透過建置國際級的「跨域實創教育廊帶（D.School） 」，整合「設計思考」與「生活科技」課程並延伸至幼兒，提出「 五月天」計畫－「五歲之前開始學」、「月月有主題」、「 天天動手做」，不僅發展幼兒五官肢體協調能力， 也提升幼兒對生活科技與藝術跨域創作的認知與學習。

揭牌活動也邀請全市幼兒園教師及科技領域教師， 參與公開觀課及成果發表，共同建立幼兒階段教導「設計思考」 融入生科課程之合作模式，展示新北市導入矽谷「D. school」課程的成果，扣緊108課綱「想」、「做」、「 用」的精神，從小培養ＤＨＡ人才（設計思考Design- thinking、動手實做Handmade、 創新方案Advanced- action）。

中正國中林東保老師表示，小孩子對生活事物觀察後會產生好奇心、 進而動手探索，為了解決問題，會進一步設計工具或機關， 如何教導孩子「有深度的玩」 是一件非常有趣及值得思索的教育課題。

中正國中是新北市第1所將生活科技課程向下延伸至幼兒教育的「 D.School」，以「生活玩家」做為科技課程的主軸， 結合幼兒教育理念、學校資源向下延伸，不僅同步美化幼兒園設施， 更不定期辦理幼兒生活科技體驗課程， 今日也與新北市立廣福國小附設幼兒園、清水國中附設幼兒國、 土城幼兒園及該校非營利幼兒園等4校簽訂合作意向，共同發展「 五月天」計畫，在學前教育階段就培養幼兒觀察及探索的興趣。

教育局表示，新北市推動生活科技教育， 建置9所旗艦學校打造史丹佛設計學院創新教育精神「D. School」和55所學校多功能生活科技教學工坊（ Techshop＋），並自去(108)年起， 4年投入新臺幣10億元經費，採美國矽谷企業加速器精神， 推出全國首創官方教育加速器-「新北創新教育加速器計畫」， 支持學校提出有益學生的創新構想，大膽進行跨校、跨領域、 跨教育階段、跨國的資源共享與互助合作， 讓學生不用出國就有創意自信的學習環境。