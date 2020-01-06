截止1/3日 櫃檯買賣股票市場現況

櫃檯買賣股票市場現況：

一、開戶數：

本年1月3日累積開戶數為16,525,948戶，較108年12月27日累積開戶數為16,510,422戶，增加15,526戶，增幅約0.09%。另本年1月3日現股當日沖銷累積開戶數為1,957,174戶，較108年12月27現股當日沖銷累積開戶數1,952,672戶，增加4,502戶，增幅約0.23%。

二、華僑及外國人開戶數：

本年1月3日止華僑及外國人在各證券商累積開戶數176,155戶較108年12月27日開戶數176,324戶，減少169戶，減幅約0.10%。

三、股票成交量值概況：

(一)本年度上櫃股票截至1月3日止日均值為399.90億元，總成交金額為799.81億元，其中盤後定價交易金額為2.39億元。另本年度截至1月3日止現股當日沖銷交易總買進成交金額占市場比重為30.71%，現股當日沖銷交易總賣出成交金額占市場比重為30.74%。

(二)本年度第三季季成交值達1億元以上之自然人投資人為3,304人。

(三)本年度興櫃股票截至1月3日均值為9.67億元，總成交金額為19.34億元。

四、本年度上櫃有價證券截至1月3日止信用交易概況：

(一)得為信用交易家數計653家，較上週(截至108年12月27日止)得為信用交易家數652家，增加1家。

(二)融資餘額為547.97億元，較上週(截至108年12月27日止)融資餘額544.16億元，增加3.81億元，增幅約0.70%。

(三)融券餘額為97,478張，較上週(截至108年12月27日止)融券餘額102,619張，減少5,141張，減幅約5.01%。

(四)本年度信用交易成交值（不含資券相抵）之比例為14.09%，較上週(截至108年12月27日止)之比例12.27%，增加1.82%。

(五)本年度資券相抵交易成交值之比例為1.25%，較上週(截至108年12月27日止)之比例0.34%，增加0.91%。

櫃檯買賣債券市場概況：

本(109)年度截至1月3日止，累計營業天數2日

一、債券上櫃概況：（單位/億元，至小數2位）

(一)政府公債已上櫃計129期，發行餘額為5兆5,509.64億元，本週無異動。

(二)普通公司債已上櫃計114家569期，發行餘額為1兆9,011.95億元，較上週減少74億元。

(三)轉換公司債已上櫃計139家167期，發行餘額為1,189.55億元，較上週增加6.5億元。

(四)交換公司債已上櫃計1家1期，發行餘額3億元，較上週減少0.09億元。

(五)金融債券已上櫃計35家356期，發行餘額為9,494.31億元，較上週增加41億元。

(六)受益證券方面，金融資產證券化計4期，發行餘額為65.09億元，本週無異動。

(七)外幣計價國際債券已上櫃計641期約1,689.29億美元，較上週減少6.84億美元。

(八)新臺幣計價之外國債券：

1.外國轉換公司債已上櫃計26家31期，發行餘額為101.96億元，本週無異動。

2.外國普通債券已上櫃計3家4期，發行餘額為166.85億元，本週無異動。

二、債券交易概況：（單位/億元，至小數2位）

(一)新臺幣債券總成交金額為3,683.12億元，日均值為1,841.56億元，包含：

1.買賣斷交易617.67億元，日均值為308.84億元，佔總成交金額比例為16.77%，其中：

(1)等殖成交系統買賣斷成交金額為511.13億元，佔買賣斷成交金額比率為82.75%。

(2)營業處所買賣斷成交金額為106.54億元，佔買賣斷成交金額比率為17.25%（包含政府債券76.29億元，日均值為38.15億元；普通公司債25.75億元，日均值為12.88億元；金融債券4.50億元，日均值為2.25億元）。

2.附條件交易3,065.45億元，日均值為1,532.73億元，佔總成交金額比例為83.23%，其中等殖成交系統成交金額為25.93億元，佔附條件成交金額比率為0.85%。

(二)國際債券

1.買賣斷交易，以人民幣計價之成交金額為1.77億人民幣。

2.附條件交易，以美元計價之成交金額為2.18億美元，以人民幣計價之成交金額為0.83億人民幣。

(三)債券自營商總公司計77家，其中得經營債券等殖成交系統買賣業務者計74家。

三、證券新金融商品交易概況：（單位/億元，至小數2位）

(一)債券借貸/融券交易：累計成交面額為26億元，其中營業處所成交0億元，等殖成交系統成交26億元。

(二)公債發行前交易：累計成交面額為0.50億元。

(三)轉換公司債資產交換：

1.固定收益交易部分：目前已申報開放本項業務之證券商共19家，契約流通餘額共計508.74億元，本年度累計成交金額為3.19億元。

2.選擇權交易部分：目前已申報開放本項業務之證券商共20家，契約流通餘額共計811.74億元，本年度累計成交金額為4.00億元。

(四)利率衍生性商品：

1.利率交換：目前已申報開辦本項業務之證券商共16家，契約流通餘額共計4,815.75億元，本年度累計成交金額為0億元。

2.店頭衍生性商品電腦交易系統：目前簽約共37家，本年度累計成交金額32億元。

(五)結構型商品交易：目前已申報開辦本項業務之證券商共15家、槓桿交易商共1家，契約流通餘額共計594.06億元，本年度累計成交金額21.19億元。

(六)股權衍生性商品：目前已申報開辦本項業務之證券商共12家、槓桿交易商共1家，契約流通餘額共計4.14億元，本年度累計成交金額0.21億元。

(七)外幣保證金交易：目前已通過申請本項業務之槓桿交易商共3家，本年度累計成交金額9.21億元。

上櫃相關業務:

一、截至109年1月3日上櫃股票辦理情形：

(一)股票已上櫃家數：775家 (包含外國公司35家)

(二)當年度累計上櫃掛牌公司：0家

(三)本中心已同意櫃檯買賣契約，尚未掛牌家數4家(捷流閥業、映興、山富、應廣)

(四)董事會通過，待核發同意函：0家

(五)俟董事會核議：0家

(六)待審議：6家 (翔宇、康聯生醫、東典光電、三竹、昇佳電子、亞洲藏壽司)

二、截至109年1月3日興櫃股票辦理情形：

(一)股票已櫃檯買賣家數：248家 (包含外國公司7家)

(二)當年度累計興櫃掛牌公司：1家

(三)目前已受理尚未櫃檯買賣家數：7家 (華懋、平和環保、建德工業、天擎、叡揚資訊、久舜、長榮鋼)

(四)當年度累計受理櫃檯買賣家數：0家（90至108年度累計申請計1,679家）

三、截至109年1月3日創櫃板辦理情形：

(一)目前登錄創櫃板家數：88家

(二)累計登錄創櫃板家數：162家

(三)當年度累計輔導家數：0家（102至108年度累計輔導計318家）

四、截至109年1月3日上櫃、興櫃、創櫃板總家數：1,111家

五、截至109年1月3日除一般股票外之上櫃股票辦理情形：

(一)TDR已掛牌家數：1家

(二)可轉換特別股已掛牌支數：2支

六、預計於未來一週掛牌公司(109.1.4~109.1.10)：

(一)一般類股：

4580捷流閥業【元大】 (109年1月6日) 承銷價：78元

(二)興櫃股票：

5292 華懋【台新、富邦】(109年1月7日)

6771 平和環保【福邦、永豐金、國票、宏遠】(109年1月7日)

6606 建德工業【元富、日盛、富邦、第一金】(109年1月9日)

6708 天擎【凱基、宏遠、國泰】(109年1月9日)

6752 叡揚資訊【群益金鼎、日盛】(109年1月10日)

5547 久舜【群益金鼎、宏遠】(109年1月10日)

