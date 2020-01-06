愛地球！高雄愛河出現超巨大鯨魚　美國建築設計製程搶先看

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）秉持對環境的愛護，高雄市府攜手新象藝術團隊，匯集民眾淨灘回收的廢棄物，邀請美國設計建築事務所StudioKCA打造成巨型鯨魚藝術裝置，將於21日高雄市愛河七賢橋南面登場。

「愛河．愛之鯨」高15公尺，水面下5公尺的大型藝術裝置，盼引起大家關心環境生態，就地以高雄的資源回收物為素材打造而成，由美國建築設計公司StudioKCA的兩位藝術家，柯杰生（Jason Klimoski）與張碩芬（Lesley Chang）規劃，獲獎無數的STUDIOKCA擅長的範圍從室內設計到公共藝術，在設計藝術圈相當活躍。



藝術家 Klimoski（圖/主辦單位）

新象活動推展中心指出，在台灣高雄土生土長的「愛河．愛之鯨」，是以座頭鯨作為原形發展出來的裝置藝術，以鋼為骨架，網為外形，以4支鋼樑為主要基座，使用鋼鐵量約為 35 噸，再以混凝土固定，矗立在愛河河床，外觀包覆約15噸各種顏色、形狀的回收塑膠製品，甚至生活中的廢棄回收物，例如，瓶子、吹風機、汽車儀表板、油桶、鼓、籃子、洗衣籃、廢物箱、馬桶座、狗屋等，整個作品有重生與保護海洋的意涵。

「愛河．愛之鯨」將於21日高雄市愛河七賢橋南面登場，此外，主辦單位將於2月2日下午13:30高雄市立圖書館總館3樓舉辦【回收「塑」不「塑」這樣？】環保講座，由湧升流環境教育創辦人李東霖主講，提供正確的回收觀念和源頭減量的重要性，自由入座限額60名，更多詳情請至官網或臉書查詢。



作品以4支鋼樑為主要基座，使用鋼鐵量約為 35 噸（圖/主辦單位）



外觀包覆約15噸各種顏色形狀的回收塑膠製品（圖/主辦單位）