鐵漢柔情！台南後搖樂團經人生變故　最新EP沒有退路只求珍惜

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）被稱為「心靈瀉藥」的台南後搖樂團晨曦光廊挺過休團危機，為了最愛的音樂及無憾人生再聚首，以「沒有退路」之姿發表全新創作EP，2月更將舉辦北中南巡演滿足樂迷。

成軍十年，作品有著豐沛情感、總能喚起樂迷心中最柔軟的一塊，被稱為「心靈瀉藥」的台南名產樂團「晨曦光廊」，發表全新創作EP 《遺失的人間童語（下）》。距上集間隔三年，經歷多場巡演、發行〈貳零壹捌〉EP、及人生數度面臨抉擇的內心交戰，晨曦光廊將這些歷程稱之為「大冒險」，回歸初心把一路看見的風景、心境轉折化作四首「童語」，訴說他們經歷這場冒險後最想分享的寶藏—「珍惜」。

創作 《遺失的人間童語（下）》過程中，團員各自經歷至親離去、家人重病、失戀等關卡，挺過差點休團的危機，體認到「遺憾」是最吞噬人心的魔鬼，而「音樂」是他們始終放不下的夢想，因此這次四人抱持「沒有退路」的心態面對音樂，無論是創作、演奏技術以及樂團經營，都抱著更高的標準自我要求。



晨曦光廊（圖/晨曦光廊）

晨曦光廊坦言，「或許在眾人眼中，我們團近幾年發展算是頗為順利。一直很感謝有大家的支持，每次舉辦專場除了有熟悉的晨友相挺、也不斷有新面孔加入；甚至作品還有機會走出台灣，到其他國家演出。然而，這十年來一直獨立創作的我們，也一直面臨著經濟壓力，資源的缺乏導致作品一直無法達到心中最理想的狀態。」

晨曦光廊透露，「團員並非出身富裕，在年過三十後，也意識到除了夢想也需要為家庭、為身邊的人負起更大的責任，因此經過無數次掙扎，考慮休團、放棄音樂，在種種考驗下，我們能繼續一同在音樂路上前進，真的是得來不易，能有現在我們相當珍惜。」

晨曦光廊表示，過去從創作、編曲、製作樣樣自己來，這回首度邀請三名製作人分別操刀，將編曲進行更大膽的嘗試，融合多樣聲響與彈奏技巧，將後搖曲式搓揉流行、電音與世界音樂等風格；釋出的4首歌曲主題立體而鮮明，聽覺層次更加豐富、細膩且驚奇，保有晨曦光廊對各類型音樂的偏執與喜好，看似衝突卻碰撞出絕妙化學效應。

EP開頭的〈送子鳥〉以中世紀北歐傳說為概念，大編制弦樂及交響樂交織無窮想像畫面，象徵新生命到來，回歸原始純粹，是晨曦光廊自認最符合樂團靈魂現狀的作品；收尾曲〈英雄同狂〉，則是晨曦光廊與自我交戰的冒險故事，以華麗弦樂與急促旋律建構壯麗的場景。

不僅音樂製作有著重大突破，晨曦光廊也不忘在EP封面表達對所生活的土地，滿滿的珍惜與反思。由插畫家紅貓依據團員生辰，對應手繪四種最符合團員特質的保育類動物，分別為石虎、遊隼、穿山甲、白海豚，提醒大家勿將大自然視為理所當然的存在。

晨曦光廊的2020年全新目標：「更貼近樂迷！」該團將建立OurSong歌卡上傳回饋給樂迷的專屬好康等，將於1月8日截止的「晨友俱樂部」招募活動祭出眾多好康，晨友們絕不可錯！

伴隨新EP發行，晨曦光廊將同步舉辦台北、台中、高雄、台南四場巡迴，還破天荒舉辦「私密聽友會」與樂迷近距離面對面，詳情請前往官網查詢或購票去。

晨曦光廊巡迴場次

2/15 台北場 PIPE Live Music

2/16 高雄場 LIVE WAREHOUSE

2/22 台南場 TCRC（現場購票）

2/23 台中場 迴響音樂藝文展演空間



晨曦光廊《遺失的人間童語（下）》試聽（來源：Youtube）