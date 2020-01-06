新北國際生說唱逗趣話年俗 國小服務學習春聯初體驗

適逢農曆年節前，新北市教育局邀請來自中華高中、新北高工11名來自日本、墨西哥、泰國、西班牙、德國、法國等國家的國際交換生，參與「一日國際文化大使」活動，與張明文局長及樂利國小上百名小學生一起體驗各國過年文化。

11名來自世界各國的高中生，自108學年度至新北市中華高中及新北高工進行一學年的交換學習，入校課程也特別安排到樂利國小服務學習，讓國際交換生透過英文和初階的中文能力，及肢體語言表演，帶來自己國家的文化和過年習俗，讓在場的小學生聽得津津有味。

這次有許多來自巴西的國際交換生，他們分享巴西新年當天為了要把惡靈嚇跑，都會穿白色衣服；來自西班牙馬德里的中華高中交換生林希蕾說：「元旦前一晚，西班牙人要跟著鐘聲倒數，隨著最後12下鐘聲，吞下12顆葡萄，就算是過年了！但是能在12秒內全部吞下這些葡萄並不容易，也提醒現場小朋友「姊姊可是練過的！要小心吞嚥喔。」

樂利國小11名書法社的學生，在活動中扮演起小老師，用「小手拉大手」的方式，教來自世界各地的大哥哥、大姊姊們首次寫春聯，張明文局長、校長們以及國際扶輪主委們也一起寫下新春祝福。張局長也特別致贈每位國際交換生「喜氣小燈籠」，象徵著照亮前途，並祝福他們學業進步，跟home爸、home媽在新北過個溫馨的好年。

新北市教育局表示，108年共有來自16國47位交換生至新北市19所高中職入校學習，交換學習期間，國際交換生也到中小學進行文化交流及服務學習，拓展學生國際視野與跨文化溝通能力。（新聞轉載自新住民全球新聞網）