臺灣精品冠名胡志明馬拉松 引領越南民眾感受運動風潮

經濟部國貿局委託外貿協會執行的「臺灣產業形象廣宣計畫」本(109)年第六度以「臺灣精品」名義，冠名贊助越南參賽人數最多的胡志明市馬拉松(1月4至5日)，並於人潮匯集之起終點旁設置「臺灣精品體驗區」，以運動休閒、健康照顧及資通訊等為主題，精選展售25家臺灣精品得獎廠商75件產品，並邀請有「越南蔡依林」之稱的臺灣精品代言人Minh Hang到場體驗宣傳，2天活動共計吸引超過2萬群眾感受臺灣優質產品魅力。

越南民眾健康意識抬頭，運動風氣日益風行，胡志明市馬拉松為越南國家級運動賽事，每年近萬人參賽，吸引Nike及超人氣暢銷氣泡運動飲料100 Plus等全球知名品牌贊助，臺灣精品以冠名方式，於賽事中爭取最大曝光推廣品牌。

為提升活動熱度，臺灣精品於賽前兩個月於胡志明市機場、購物中心及大型商辦等人潮聚集地，透過逾七千面LCD電視牆播放臺灣精品宣傳影片，熱門曝光度讓臺灣精品廠商當地代理商都直呼「超級有感」。馬拉松賽事宣傳亦隨處可見代表臺灣優質產業意象的臺灣精品標誌，醒目曝光於馬拉松選手賽服、起終點、沿途賽道、大會官網等，大幅提升臺灣精品知名度。

外貿協會行銷專案處吳俊澤處長作為大會主要嘉賓，與駐胡志明市台北經濟文化辦事處鍾文正處長、駐胡志明市辦事處經濟組龔榮男組長、越南臺灣商會聯合總會沈憲煜總會長等人於馬拉松5公里賽事領跑，當地臺商企業及臺灣精品廠商如居易、明基生技、三陽工業、督洋更熱烈響應，籌組超過400位企業員工一起為臺灣精品而跑。

為表示對當地弱勢族群關懷，吳俊澤於大會公益捐贈活動中，代表臺灣精品捐贈當地慈善團體，他強調希望透過慈善贊助，協助胡志明市推廣民眾運動健康新生活，並強化臺灣精品於越南消費者心中好感度。（新聞轉載自新住民全球新聞網）