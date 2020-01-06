美國克利夫蘭公園圖書館 邀社區居民參與重建計畫

「如果你家附近甚至就在你家旁邊的圖書館，有些設計或設施是採納你所提的意見，相信你一定會更有歸屬感。」在美國華盛頓特區（Washington, D.C.）的公共圖書館正進行一項偉大的計畫，以「翻轉華盛頓特區公共圖書館」為口號，並號召居民踴躍參與其中，希望大家一起來改造一座屬於自己所需求的圖書館。

自2009年起，華盛頓特區為建設和翻新整個城市的公共圖書館，以提供最先進的服務而開始進行更新；迄今為止，已重建或翻修了20間圖書館。根據官方統計，整體使用率皆呈現大幅成長；在過去10年中，借閱證發行量增加了250％，現在每年要接待將近400萬的造訪遊客，這是相當驚人的成長率。

其中，克利夫蘭公園圖書館（Cleveland Park Library）於2015年開始執行重建計畫，是第19個翻新的街區圖書館。於1953年10月開放的克利夫蘭公園圖書館，雖然不是一座歷史悠久的建築，但位於克利夫蘭公園歷史建築區內，所以改建設計必須經由華盛頓特區史蹟保存審議小組（D.C. Historic Preservation Review Board）批准外，加上圖書館主要是服務社區民眾，屬於公共建築，因此館舍設計不僅廣納社區民眾建議，更需要通過美國藝術委員會（U.S. Commission on Fine Arts）審查並取得同意；圖書館在閉館重建後，於2018年重新開放，不僅為社區民眾提供寬敞、明亮及舒適的室內外閱讀空間，在設備、圖書、活動及空間相互結合下，為社區民眾提供更多樣化的圖書館服務。

整面落地窗設置，讓視覺延伸穿透到戶外。

建築設計 大膽、創新、獨特

重建後的克利夫蘭公園圖書館在建築設計上更為大膽、創新並具其獨特性，技巧性地將在地深厚的歷史建築文化底蘊融入到設計裡。外觀上採用傳統的磚牆與石牆紋路，建築物兩側以及正面出入口運用大片玻璃帷幕，巧妙地將傳統與現代融為一體。

內部空間採開放式設計並挑高一樓的接待區，服務台簡約又時尚、靠窗邊設置一整區的沙發閱讀角，營造出星級飯店與自家客廳的自在氛圍，讓每一位造訪的客人或讀者都能感受到友善又溫暖的味道。尤其是在二樓兩側整面的落地窗設置，設計師更將閱讀區延伸到戶外陽台區，創造無限延伸的視覺穿透效果，佐以此區相當優美的自然風景，恍若置身在森林裡享受閱讀的錯覺。同時將傳統歷史建物的色彩不著痕跡的呈現在白色磚牆上，並將保留下來的幾幅藝術品巧妙地妝點在牆面上，讓時尚簡約的內部空間帶點淡淡古蹟歷史風味，讓居民有更深的認同感和連結的懷舊感。而靈活的設計和鼓舞人心的空間設計規劃，就是為了確保這棟建築歷久彌新且具實用性。

兒童室營造出活潑有趣的氛圍。

空間設施 依居民需求而設計

重建後的克利夫蘭公園圖書館面積更大，是一棟3層樓的建築體，目標族群是以兒童、青少年和成人為主的開放空間。一樓的兒童室寬敞活潑有趣，而透明的玻璃帷幕外則是戶外的閱讀花園區；二樓設有雜誌報紙區、新書展示區，以及青少年和成人閱讀區；三樓為員工辦公區以及會議室。

為了讓圖書館成為該社區最重要的地標，並成為社區居民都喜歡來也喜歡使用的圖書館，在改建過程中社區會議成為計畫中相當重要的執行項目，這與台灣現行參與式預算有相似之處。重建計畫期間召開了6次社區會議，並進行調查和焦點訪談，以收集居民對新圖書館最期望的空間設施、功能和服務需求；並透過投票選出具體可行的項目，其中安靜的閱讀空間、會議室、綠能環保都是票選相當高的項目，而電腦設備的需求則是希望減量。

因此，設計上大量採用玻璃窗景，用以引入自然光線外，同時也將戶外自然景致導入館內，會議室的空間占了很大一部分，共計有3間會議室，大會議室可容納200多人並可分割重組，具彈性運用功能，是華盛頓特區所有分館中最大的一間會議室，而會議室也開放給社區居民申請使用，提供辦理多元性的活動。另外，位於二樓的閱讀暨討論室（STUDY ROOM）通透明亮，可供個人或2至4人預約登記使用且不限時間。

閱讀暨討論室採預約登記且不限時間。

內部空間展魅力 重新開館後獲肯定

克利夫蘭公園圖書館整個內部空間最迷人之處就是位於一樓的樓梯間區，簡潔明亮的設計巧思也包含在樓梯空間裡，樓梯特別拉寬，在樓梯間區規劃出一面透明的書本展示牆、預約取書區、筆電使用區，營造一處令人想窩在此閱讀的魅力小空間。

重新啟用的克利夫蘭公園圖書館，其新穎、簡約又極富創意的空間設計，於2019年獲得美國建築師學會獎（American Institute of Architects Chaper Design Awards–Urban Catalyst）。相信此區的居民都能沉浸在這時尚、溫馨又舒適的閱讀氛圍中而備感幸福。

樓梯間區是一處讓人想窩在此的魅力小空間。

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