芮妮齊薇格走過低潮　睽違17年 以《茱蒂》再奪金球獎影后

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）2020年第77屆金球獎於台灣時間今（6）日上午揭曉得獎名單。芮妮齊薇格擊敗黑寡婦史嘉蕾喬韓森，以《茱蒂》（Judy）勇奪戲劇類電影「最佳女主角獎」肯定，這不僅是她睽違17年，第四度獲得金球獎演技獎項，更是首度登上戲劇類影后寶座！

好萊塢甜姐兒芮妮齊薇格曾六度入圍金球獎演技獎項，更以《真愛來找碴》、《芝加哥》、《冷山》三度獲獎肯定。在拍完2007年電影「蜂電影」後，經歷了一段事業低潮，且這段期間還飽受整容傳聞所擾，今年終於靠《茱蒂》第四度榮獲金球獎演技獎項，更是首次奪得劇情類電影最佳女主角獎，意義非凡。

當芮妮從《波希米亞狂想曲》男主角雷米馬利克手中接過金球影后獎座後，她感謝所有人：「很高興17年後再次見到大家，大家都看起來很棒，也謝謝好萊塢外籍記者協會（HFPA）再度邀請我回到這個家庭聚會。

同時感謝我的團隊一直提醒我：『能否站在最高處不是最重要的，重要的是過程與這些經歷。』謝謝你們一直支持我並對我說：『芮妮，做就對了！』

改編自「傳奇天后」茱蒂嘉蘭（Judy Garland）真人真事，目前正於全台感動獻映的《茱蒂》（J udy），女主角芮妮齊薇格（Renee Zellweger）一如各界預期，勇奪戲劇類電影「 最佳女主角獎」肯定。（圖／采昌國際多媒體）

這部電影歸功於厲害的導演魯伯特古爾德（Rupert Goold），以及製作這部電影的BBC，謝謝你們一直在背後鞭策、勉勵我，讓我能做得更好。謝謝潔西伯克利（Jessie Buckley）、芬恩維特羅克（Finn Wittrock）和魯佛西維爾（Rufus Sewell），能和你們共事是我這一生最棒的經歷。」

不僅如此，她更感性地向她在電影中飾演的茱蒂嘉蘭致敬：「我與國際人士們的對話，他們只想表達對於茱蒂嘉蘭的愛，並講述她所留下的作品，以及她的人格是多麼偉大的個人意義，這提醒我們所做出的選擇很重要。我們所做的一切，和我們一生中如何用心對待彼此，都會對未來產生重大影響！」