第77屆金球獎出爐首位華裔影后 《別告訴她》奧卡菲娜演技亮眼

（台灣英文新聞／施家恩綜合外電報導）第77屆金球獎（Golden Globe Awards）頒獎典禮台北時間6日上午舉行，31歲亞裔女演員奧卡菲娜（Awkwafina）以《別告訴她（The Farewell）》一片拿下音樂及喜劇類最佳女主角，創下金球獎電影類最佳女主角由亞裔演員奪得的記錄。

此前，金球獎音樂及喜劇類最佳女主角曾有五位亞裔女演員入圍，但唯有奧卡菲娜拿下影后殊榮。

CNN報導，過去五位亞裔女演員獲提名者有1956年《秋月茶室（The Teahouse of the August Moon）》的日籍京町子（Machiko Kyo）、1961年《花鼓歌（Flower Drum Song）》的日裔美籍梅木美代志（Miyoshi Umeki）、1973年《萬世巨星（Jesus Christ Superstar）》 中有日本人血統的美籍女歌手伊凡埃利曼（Yvonne Elliman）、2018年《瘋狂亞洲富豪（Crazy Rich Asians）》的吳恬敏（Constance Wu）、以及同年電影《最佳閨蜜)》中有菲律賓血統的美籍女演員海莉史坦菲德（Hailee Steinfeld）。另外，章子怡在2005年，以《藝伎回憶錄》一片也曾獲金球獎的戲劇類最佳女主角提名，可惜抱憾而歸。

在好萊塢耕耘逾十年的吳恬敏，出生於美國維吉尼亞洲，父母來自台灣。她在2019年接受《衛報》訪問時談到自己的雙親－父親是大學生物科學教授，母親是電腦工程師。吳恬敏因演出取材台灣移民故事的喜劇《菜鳥新移民》一片中虎馬一角而紅，之後也在多部電影中挑大樑，包括賣座的《瘋狂亞洲富豪》。吳恬敏去年在金球獎獲提名雖未拿獎，但也讓金球獎（音樂及喜劇類）提名亞裔女演員長達半世紀的荒漠，重燃一絲生機。

巧合的是，在《瘋狂亞洲富豪》一片飾演吳恬敏新加坡籍大學同學兼閨密的奧卡菲娜，角色搞笑瘋狂又體貼，演技亮眼將「高佩林」這個閨密角色演得逗趣生風。中韓混血奧卡菲娜是移民美國的華人第三代，紐約大學畢業，16歲開始登台表演，2013年她以饒舌歌手之姿闖進演藝圈，2016年演出自傳式紀錄片《饒舌異客》受到矚目，也參與一些商業大片演出，但多為配角角色。

奧卡菲娜這回在《別告訴她》一片中飾演於美國長大的中國女孩比莉，夾雜在是否該坦誠告知奶奶罹癌的心理衝突之中，本片改編自導演王子逸的親身經歷故事，而奧卡菲娜溫情真摯的演出，也讓她獲得美國哥譚獨立電影獎 (Gotham Film Awards) 最佳女演員的殊榮，今年也接棒吳恬敏獲得金球獎提名，為亞裔女演員獲提名者再添一人，如今更寫下金球獎首位華裔女影后（音樂及喜劇類影片）。