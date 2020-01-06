美麗眼睛看世界 — 桂文亞

（台灣英文新聞／文化組 報導）在愛學網108年的名人講堂中，邀請到了著名兒童文學作家桂文亞，來一同製作這期的名人講堂，在這期裡面，桂文亞老師敘述她的創作歷程，以及她在學生時期偷偷愛慕男同學的回憶。

《我愛藍影子》的創作故事

我在中學的時候呢，我想不只我一個人，是我們全班的女生都很崇拜這個藍影子，因為他是我們的體操隊長，他在做體操的時候好帥喔、好有精神喔，臉好紅噗噗的，身體又健康，當然那個時候的感覺只是一種感覺，等到我成為一個作家以後，我在寫作的時候尋找很多題材，我認為這個故事，非常適合給我們現代的孩子看，因為他們會瞭解我那時候的心情。

讀書很重要，但是觀察更重要

我覺得對於任何用心的人，他都會養成一種觀察的習慣，所以我隨時隨地的都有一個小本子在我的皮包裡面，當我看到什麼東西，看到了一個人、看到了一個動物，凡是我覺得有感覺的，我一定用筆把它記下我當時候的一種感受。我覺得讀書當然很重要，但是觀察更重要，觀察就在生活裡。

學會問問題，把問題羅列起來

我曾是一個新聞記者，新聞記者帶給我非常多的人生經驗、非常多的視野、非常多不一樣的東西，特別是人，因為我們必須要談話、要對談，可是怎麼問問題非常重要，我的第一個建議就是說，一定要先做資料收集，把問題按照次序羅列起來，然後問中又問，受訪者回答你的問題，你覺得聽不清楚，好像只有一個答案或片段，你要問他為什麼，然後一個一個問題，按照你的次序來問，也就已經完成了你寫作這篇文章的草稿的起承轉合。

桂文亞鼓勵孩子的一段話

待人處事要真誠 對待自己要誠實。



(國家教育研究院圖片)