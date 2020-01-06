這一餐好貴！越南籍4移工宰狗請客遭重罰百萬

（台灣英文新聞/ 社會組 綜合報導）台中市豐原污水處理廠的4名越南籍移工，前年10月晚間與12名同鄉聚餐時，臨時起意將飼養黑狗宰殺食用，被前來的警方與動保處人員當場查獲，並起出作案工具及犬隻肉塊。台中地院日前判決結果出爐，其中2名移工判處拘役40與30天，各併科罰金新台幣20萬元，而一同食用狗肉的同鄉們也各被行政裁罰5萬元。

《自由》報導，2018年10月25日，任職於臺中市豐原污水處理廠的4名越南籍移工甲文宏、阮文能、阮光及武文傳與同鄉聚餐時，在宿舍後方晾衣場中將廠內飼養的黑狗合力宰殺，並烹煮待客。

正當他們大啖狗肉之際，被接獲民眾報案前來的警方與動保處人員當場抓獲，並查扣烹煮後的犬隻肉塊、犬隻頭顱、犬生肉、菜刀1把、噴燈1個、沾血臉盆及鐵碗各1個等，警方將4名主謀移工以宰殺犬隻移送法辦，其餘12名食用狗肉移工則依行政裁罰開罰每人新台幣5萬元。

台中地院判決書出爐，內容提到移工甲文宏、阮文能、阮光及武文傳來台之前，就已從仲介方面得知台灣法律不允許宰殺犬隻或食用，卻仍然以殘忍手法殺害黑狗並進行烹煮。

依《動保法》第25條，判處持刀殺狗的甲文宏拘役40天，併科罰金新台幣20萬元；協助抓狗的阮文判處拘役30天，併科罰金新台幣20萬元，其餘2人另案審理中。