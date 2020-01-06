【武漢肺炎】香港專家：重症比例達四分之一　與SARS情況相似

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合外電報導）中國湖北省武漢市爆發不明原因肺炎，截至今（6）日香港也陸續接獲17起疑似相關病例。對此，香港中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌表示，此次疫情不排除是新型冠狀病毒惹禍，提醒民眾千萬別輕忽嚴重性。

根據武漢衛健委的網站公告，截至昨（5）日8時，該市共通報59例不明病毒性肺炎患者，其中重症者7例，其餘患者病情大致穩定，都在武漢市醫療機構接受隔離治療，無死亡病例。

在59例患者中，患者最早發病的時間為2019年12月12日，最晚發病的時間為12月29日，目前已針對163名密切接觸者進行醫學觀察。

《香港01》引述香港中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌今（6）日在電台節目說法，由於武漢的新肺炎首宗發病日是12月12日，時間尚短，無法排除是否有人傳人的可能，「但數據上有四分一屬於嚴重個案，與2003年香港SARS情況相似，所以不能輕視嚴重性。」

許樹昌引述消息指，今次的個案不排除是新型的冠狀病毒，「當時中國用了常規的抗生素都無效，所以進行基因排序，但結果要數星期。」他又指，最困難是要先從野生動物中找到病毒，再對比至少兩名患者的病毒。

最後，他提醒民眾要注意個人衛生，出入公眾地方應配戴外科口罩，以及勤洗手。