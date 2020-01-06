第77屆金球獎得獎名單公布　最佳影片《1917》

（台灣英文新聞／藝文組綜合報導）第77屆金球獎（Golden Globe Awards）頒獎典禮台北時間6日早上9點正式展開，典禮一開始，南韓《寄生上流》即拿下最佳外語片，電視類終身成就獎給了艾倫狄珍妮（Ellen DeGeneres），而典禮到了接近12點進入尾聲，最佳影片、戲劇類男女主角大獎也公布，得獎者可說是實至名歸。

獲得最佳影片的《1917》是導演山姆曼德斯 (Sam Mendes) 執導的戰爭電影，以第一次世界大戰為背景，透過不間斷的「一鏡到底」方式呈現，電影片長等於實際時間，觀者猶如身歷其境 1 小時 50 分鐘。

戲劇類最佳女主角則由芮妮齊薇格（Renee Zellweger）以飾演《茱蒂》（Judy）裏傳奇女星茱蒂嘉蘭成名光環背後一連串苦難的人生所拿下。因1939 年在《綠野仙蹤》飾演桃樂絲女主角一炮而紅的茱蒂嘉蘭 (Judy Garland)，她戲劇性起伏人生最終因服藥過量而結束，離開人世時僅 47 歲。

戲劇類最佳男主角則由瓦昆菲尼克斯（Joaquin Phoenix）以飾演《小丑》（Joker）一片中的亞瑟拿下。已拿下最高榮譽金獅獎《小丑》，演譯這個社會體制如何將一位邊緣人推了一把，成為高譚市最瘋狂的犯罪者。演技精湛的瓦昆在入圍名單公布前，早就是呼聲最高的影帝人選，此次得獎可說是實至名歸。

音樂及喜劇類最佳女主角則是寫下新記錄，由亞裔女演員奧卡菲娜（Awkwafina）以《別告訴她》一片拿下。音樂及喜劇類最佳男主角則由《火箭人》的泰隆艾格頓（Taron Egerton）拿下，最佳男配角為《從前，有個好萊塢》的布萊德彼特（Brad Pitt）。最佳音樂及喜劇類影片為《從前，有個好萊塢》。

最佳導演則是執導《1917》的山姆曼德斯（Sam Mendes）。

其它獎項得獎名單如下：

最佳配樂：《小丑》

最佳電視電影或迷你影集：《核爆家園》

電視電影或迷你影集最佳女主角：《佛西／薇登》蜜雪兒威廉絲（Michelle Williams）

電影類終身成就獎：湯姆漢克（Tom Hank）

戲劇類影集最佳女主角：《王冠》奧莉薇雅柯爾曼（Olivia Colman）

影集、迷你影集或電視電影最佳女配角：《惡行》派翠西亞艾奎特（Patricia Arquette）

最佳原創歌曲：《火箭人》的I'm Gonna Love Me Again

音樂及喜劇類最佳影集：《倫敦生活》

最佳女配角：《婚姻故事》蘿拉鄧恩（Laura Dern）

最佳動畫片：《大冒險家》

最佳劇本：《從前，有個好萊塢》

戲劇類影集最佳男主角：《繼承之戰》布萊恩考克斯（Brian Cox）

電視類終身成就獎：艾倫狄珍妮（Ellen DeGeneres）

最佳外語片：《寄生上流》

音樂及喜劇類影集最佳女主角：《倫敦生活》菲比沃勒布里奇 (Phoebe Waller-Bridge)

戲劇類最佳影集：《繼承之戰》

影集、迷你影集或電視電影最佳男配角：《核爆家園》史戴倫史柯斯嘉（Stellan Skarsgard）

音樂及喜劇類影集最佳男主角：《拉米》拉米尤素夫（Ramy Youssef）