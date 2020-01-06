打敗冰島德國 台灣性平表現亮眼居全球第9名

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）行政院性別平等處1月3日發布「2020年性別圖像」，依據聯合國開發計畫署（UNDP）編布的2018年性別不平等指數（Gender Inequality Index, GII），以生殖健康、賦權及勞動市場3個領域5項指標衡量各國性別平等情形，我國性別平等表現為全球第9名，居亞洲之冠。

性平處表示，我國女性參政權力持續增長，2018年女性立法委員比率創新高，占38.7％，鄰近中國大陸、日本、南韓及新加坡均未達3分之1。

縣市長女性比率則升至37.5%，與前次選舉相比，顯著提升31.2個百分點，這是1997年以來，首次超過3分之1性別比例。

性平處表示，2019年為同婚元年，自5月24日起同性婚姻可合法登記，全國同性伴侶5月至11月完成結婚登記對數共計2,623對，其中男性837對、女性1,786對。

性平處進一步指出，依性別平等教育法通報案件，校園性騷擾、性侵害被害人均以女性為大宗，分占79.7%、69.8%，性霸凌被害人以男性為主(占87.2%)。各類被害人均以案發時就讀國中（12歲以上未滿18歲）人數最多。

校園內仍待進一步落實性別平等教育，提升性平意識，以建構友善的校園學習環境。

性平處強調，男理工、女人文，職業性別隔離造成薪資落差，2018年我國兩性平均時薪差距為14.6%，相較美國、日本、韓國等國家為小，惟在醫療保健業、航空運輸業、電腦電子產品及光學製品製造業兩性薪資落差仍超過40%。

性平處表示，為建構友善職場環境，性別工作平等法訂定受僱者可申請育嬰留職停薪，男性育嬰留職停薪津貼初次核付比率近5年逐年增加，惟仍僅佔17.7%，男女平等分擔家務及教養子女責任仍待積極推動落實。