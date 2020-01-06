與恐龍同期 中國「最大淡水魚」長江白鱘宣告滅絕

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合外電報導）國際學術期刊《整體環境科學》12月23日發佈一篇研究論文，宣告中國特有珍稀物種、國家一級重點保護物種長江白鱘正式滅絕。

論文中指出，被稱為中國淡水魚之王的長江白鱘預計在2005年至2010年間就已滅絕，這也是繼白鱀豚、長江鯽魚被宣佈功能性滅絕後，又一物種消失。

中國民間有言「千斤臘子萬斤象」，其中的「象」指的即是長江白鱘，其體型壯碩，腹部呈現黑白色，由於其吻部長如鴨嘴，又名象魚，成年後體長可達7至8米，由於游速快，被稱作「水中老虎」，以魚蝦為食，是世界上10種最大淡水魚之一。

該物種主要棲息在長江中下游水域中，是距今1億5千萬年的中生代白堊紀殘存下來的古代魚類之一，與恐龍同期。

研究人員曾在2003年年初救助過1條長江白鱘，並實行追蹤，但隨著船隻觸礁，白鱘身上的電波信號隨之消失，這也是世人最後一次發現長江白鱘蹤跡。

研究人員指出，長江流域過度補撈，有漁民為了獲利，甚至祭出絕戶網等非法手段，竭澤而漁，導致長江中物種存續受到嚴重打擊，而長江生物完整性指數也達到最差的「無魚」等級。

中國農業農村部12月27日發佈通告，自2020年起，長江及其重要支流除去自然保護區以外的天然水域，10年內禁止捕魚，以保護水中物種生態，使其休養生息。