蘇花改今日全線通車　宜蘭花蓮車程省60分　為何駕駛人仍憂心大塞車？

（台灣英文新聞／社會組 綜合報導）蘇花改今（6）日下午4點全線通車，包含南澳到和平、和平到大清水段。日後宜蘭往返花蓮行車時間，從160分鐘縮短至100分鐘。不過蘇花改全長為38.8公里，光是8個隧道就佔了24.5公里，且全線速限較低，還要保持車距，車流量一大可能會塞爆，不少駕駛人憂心這些恐成為通車後最大挑戰

自由時報報導，蘇花改全長為38.8公里，沿線有8座長隧道就佔了24.5公里，其中谷風、觀音兩隧道串聯，合併長度達12.6公里，僅次雪山隧道，車輛通過時至少要花13分鐘才能穿越隧道，有駕駛人憂心，長時間行駛在隧道內，若加上塞車，對注意力集中將是一大挑戰。

每週末通勤宜蘭、台北的張姓上班族說，因為隧道內顏色單調，幾乎沒有景色變化，加上燈光昏暗，開久了容易疲勞，甚至會有焦慮感，「究竟還要開多久才能出隧道？」可能會要求自己多喝咖啡或睡飽點再上路。

聯合報報導，蘇花改雖全線通車，但東澳到南澳、和平到和中及大清水到崇德路段仍用舊路，有民眾認為，新路銜接到舊路因車流量大，恐會塞車，接下來就是春節，可能重現一次塞到8小時以上的惡夢。

有卡車司機也擔心，省道最高速限可到時速70公里，但蘇花改全線速限為40至60公里，還要保持車距，車流量一大可能會塞爆。

不過還是民眾抱持樂觀的態度表示，花蓮終於有客運可直通台北，更有效解決火車票一票難求的問題，也讓年輕學子有另一種交通方式回家，也希望為花蓮帶來更多觀光客。