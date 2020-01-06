（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）睽違四年，登大人的加拿大流行天王小賈回來了！狹帶最新專輯、巡演、紀錄片強勢回歸樂壇，新單曲「Yummy」發佈後一天內已破1千萬點閱，此外，小賈將在紀錄片中帶粉絲一窺他的私人生活，揭露光鮮亮麗背後不為人知的一面。

小賈斯汀（Justin Bieber）（以下簡稱小賈）自出道以來深受歌迷喜愛，正當事業達高峰時突然選擇淡出，而且一休息就長達四年，雖然這期間有陸續和不同音樂人合作，像是紅髮艾德、 BloodPop、怪奇比莉等，但依舊讓歌迷盼望他復出的那一天。



小賈過去四年歷經人生低潮期（圖/環球西洋）

2020年初，小賈公布將一舉推出個人單曲、專輯、巡迴及紀錄片等新作，讓粉絲們興奮不已；更在1月5日釋出推出全新作品「Yummy」，至6日已破1千2百萬觀看人次，也是他預告今年即將推出的新專輯的首波單曲，許多樂評相當看好這首單曲有望再次幫小賈奪下冠軍。

環球西洋表示，目前小賈新專輯尚未對外公佈確切的發行日期，不過這也是他自2015年【我的決心】專輯後的第一張作品；綜觀他的音樂生涯，至今他在全球坐擁1億5千萬張專輯銷售，500億次串流點播，讓他年紀輕輕就名列史上最高銷售的藝人之一。

環球西洋透露，尚未發行的全新專輯也已經被富比士雜誌（Forbes）評選為2020年最受期待的專輯之一，小賈斯汀先前也在專輯預告片上表示，「對於這張新專輯我很興奮，我有點緊張，因為我進入不同人生階段，讓這張專輯也變得不同。」看來更成熟的小賈勢必讓這張新作精采可期。

另外，名為「Justin Bieber: Seasons」的紀錄片中，除了可見小賈的工作及私生活，也包含曾和他合作過的音樂人，還有名模老婆海莉·鮑德溫（Hailey Baldwin）道出這位大明星過去四年的低潮期。



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