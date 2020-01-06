簡又新專欄 – 從綠色大學到永續發展目標17項 台灣的大學如何接軌國際

「台灣綠色大學聯盟(Green University Union of Taiwan)」係由國內大學自發性籌組設立，其宗旨是要推動「綠色大學」。關鍵時刻，大學及大學生總是扮演重要角色，許多事都是在大學時代發想，像是「賈伯斯(Steve Jobs)」與「比爾·蓋茲(Bill Gates)」等知名人物，也是在大學時代思考未來會有什麼不同的影響。另外，回顧1970年代，當時是美國戰後經濟成長快速的時代，也因快速的經濟發展嚴重破壞了不少環境及生態，此時也是由大學生開始走向街頭倡議重視環境議題，這也是「世界地球日(Earth Day)」的來源，之後因此有「綠色大學」的啟蒙，使得「永續性校園」的概念出現。

永續性校園指的是「永續」、「實踐」與「價值」要從基礎做起。學生的基礎生活跟行政管理都要謹守環境的原則，要實際參與愛環境的活動取代喊口號，事項小至隨手關燈，大至汰舊換新節能設備、校舍綠色建築，到環境教育等，皆是學校的基本原則，但一般學校較不重視這些事情。永續性的基本精神為坐而言不如起而行，環境的意識要內化為自己，即為沒有外在的壓力下，也能落實於生活之中。

於1972-2019年這段期間中，綠色大學有各種不同的宣言，主要敘述除了教學、研究、社會服務之外，大學附加的意義為何？這些宣言大致上會有三個主要方向或是共同原則：第一是永續導向－學校要做好經濟、社會、環保面，成為永續性的發展，在此過程中也需有個願景。第二是整體跟整合出來的—大學過去常常變成象牙塔中的大學，必須有能力結合政府、民間以及大學的重要人物，由大學來整合整體社會的力量，讓大家一起實行並幫助社會環境做得更好。最後則是責任與義務—讓這些學生從進入校園後開始培養環保意識，底蘊綠色文化素養，以及對環境的責任感。

有一年在瑞士開會時，大學校長們就曾討論大學遠景，其一是增進環境永續的素養，最終就是將綠色校園、環境與綠色運動得以傳承下去。這時出現不少理念倡議及組織，「綠色大學聯盟」也因此建立。

「哈佛大學(Havard University)」也正推廣永續，為此作了一個「活的實驗室(Living Laboratory)」計畫，也就是說當我們在校園裡一邊做研究、一邊唸書、一邊生活在這樣的環境裡培養自己，讓自己能有創新思維，以及讓我們在這個校園實驗室，能夠讓世界更永續。因此，該校就設立了一筆基金進行相關研究。而這些最終目的就是將綠色概念將其提升到聯合國的永續發展目標17項，將所有的人類問題都包容在裡面，每個人都有共同且有區別的責任。

顯見這已成為世界趨勢，台灣也正開始推行，以利能與國際同步。

台灣英文新聞Taiwan News 林靜怡／編輯整理，台灣永續能源研究基金會授權刊出