〈財經主筆室〉職場男女平等台灣勝美日韓 但根本問題仍需解決

世界經濟論壇（WEF）日前發布2020年全球性別差距報告指出，全球要達到男女平等還得等近100年，若是職場領域，女性還得需要257年才能取得和男性平等地位。據勞動部去年統計，台灣最近三年男女在薪資落差上大約在14%左右，意即女性須較男性多工作54天，才能拿到同樣的年薪，雖然台灣在消弭性別差距還有一段很長的路要走，若與東亞的日本、韓國及中國等國相比較下，台灣女性則明顯比較幸福。

世界經濟論壇是自從2006年開始發布「全球性別差距報告」，從衛生、教育、職場和政治等不同領域評估各國性別差距。這份報告納入全球計153個國家，排名領先的是北歐國家，冰島連續第11年蟬聯榜首，緊著依序為挪威、芬蘭和瑞典，排名墊底國家則為敘利亞、巴基斯坦、伊拉克、葉門等國家，台灣則並未被列入此份評比名單之中。

東亞幾國性別差距頗令人擔憂，在性別平等排名中，日本排在第121名、韓國第108名，中國第106名，這些國家在教育領域差別並不大，主要是在政治、經濟領域性別差距較明顯，日本女性部長級官員只有5.3%，國會下院女性議員占比10.1%，均遠低於世界平均水準；韓國性別平等在近年偷拍事件風波及女明星自殺事件頻傳下，性別平等向來是熱門話題。

主計處去年初曾發布「2019年性別圖像」，內容指2018年台灣縣市長女性比率升至37.5%，超過1/3性別比例，而2017年台灣女性國會議員的比率就升至38.1%，比較包括瑞士、英國、中國、新加坡、美國、南韓及日本等國均未達三成；美國前眾議員派翠西亞‧施若德過去就曾表示，她很羨慕台灣有約四成國會議員是女性。台灣雖未被世界論壇列入評比國家名單中，但性別平等程度穩居亞洲各國之冠，在全球也絕對屬於前段班。

不過，全球職場性別差距自去年明顯擴大，去年報告估計職場性別差距消失得等202年，今年報告卻指出，若按目前速度，至少要等到2276年，也就是257年之後。造成這種結果原因很多，包括擔任管理或領導職位女性比例低、工資停滯、勞動力參與度和收入水準低下等。據統計，全球現僅有55%成年女性參加工作，男性在這一比例為78%，而在收入上，女性比男性在同等情況下少了40%。

勞動部尚未公布2020年同酬日，所謂「同酬日」，指的是平均男性一整年薪資，女性需額外再工作幾天，才能賺取到跟男性相同薪資，目的是凸顯男女工資差距，2019年同酬日為2月23日，勞動部統計，近3年兩性薪資差距大約都在14.6%，女性需比男性多工作54天，但若與2008年時18.6%比較，兩性平均薪資差距縮小4%，由69天減到54天，10年來減少15天。

台灣兩性平均薪資差距若與美、日、韓等國比都較小，台灣14.6%差距低於韓國34.1%、日本32.3%及美國18.9%，台灣職場性別差距較小，這是台灣的驕傲；不過，台灣面臨問題，主要不在男女薪資不同的性別差距，低薪環境與薪資成長緩慢，才是讓一般人感到痛苦的重要原因？所以，政府除致力於消弭性別間同工不同酬差異之外，若能有效全面激勵企業提高職場薪酬環境，不僅女性同胞能夠感受到幸福，這才是台灣民眾真正之福！