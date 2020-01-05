料敵從寬 疾管署籲赴武漢後發燒者立即通報

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）武漢神秘肺炎至今未能釐清元凶，疾管署為防患於未然，今（5）日宣布擴大通報條件，只要曾到過武漢，出現發燒、呼吸道症狀者，即便沒有出現肺炎症狀，也應立即就醫通報。

中央社報導，今日疾管署召開專家會議，針對中國武漢不明肺炎研擬防疫機制。從目前的通報情況來看，患者多半有發燒、武漢旅遊史，或曾造訪爆發疫情的華南海鮮市場。不同的是，有的患者出現上呼吸道症狀，卻不一定有肺炎。

在料敵從寬的原則下，疾管署認為不能排除輕症者的傳染風險，故降低通報條件，呼籲民眾14天內曾赴武漢者，一旦有呼吸道不適與發燒情況，即應就醫採檢。自由時報報導，針對非來自武漢地區的中國旅客，若也出現疑似症狀，疾管署也要求醫療院所加強通報。

疾管署急性傳染病組組長楊靖慧指出，目前台灣篩檢疑似病例，會做26種病原採檢，包括中東呼吸症候群冠狀病毒（MERS）與嚴重急性呼吸道症候群（SARS）。若結果全為陰性，意味患者可能感染不明原因肺炎。

目前通報情況並無人傳人跡象，鑒於令人聞之色變的SARS，就是因病毒具人傳人能力，而在短時間內造成大規模群聚感染，台大兒童醫院小兒部主治醫師李秉穎因而認為，武漢疫情可能還是以造訪華南海鮮市場為主要染病因子。然而，若本次神秘肺炎是新型冠狀病毒，目前無相應藥物可應對，醫療院所只能給予支持性療法，仍不可大意。