台灣海內外學術界逾1800人連署挺「英德配」　破2016年紀錄

海內外學術界蔡英文賴清德後援會5日在台北舉行連署行動記者會，呼籲台灣民眾11日讓捍衛主權和自由民主的本土政權高票當選。 海內外學術界蔡英文賴清德後援會5日在台北舉行連署行動記者會，呼籲台灣民眾11日讓捍衛主權和自由民主的本土政權高票當選。 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）2020總統大選倒數6天，台灣海內外學術界支持「英德配」正副總統候選人連署行動自去年11月初啟動，目前已獲1828名學者支持，破2016年紀錄。海內外學術界蔡英文賴清德後援會今（5）日在台灣大學校友會館舉行誓師大會和連署行動記者會，呼籲民眾11日踴躍投票，讓捍衛主權和自由民主的本土政權高票當選。

中央社報導，海內外學術界蔡英文賴清德後援會今天在台灣大學校友會館舉行誓師大會和連署行動記者會，有數十名各領域學術界人士與會。

根據後援會統計，在活動發起後兩個月內，連署支持「英德配」的有來自日本、法國、美國、捷克、德國、新加坡、越南、韓國、澳洲等13個國家地區的1828名學者，突破2016年的1688位連署紀錄。

活動召集人、中央研究院院士陳定信指出，中國對台灣的打壓和文攻武嚇與日俱增，總統蔡英文皆堅定反擊，清楚表示台灣不接受一國兩制，香港去年爆發的「反送中」運動更讓台灣社會看見一國兩制的不可行，去年底通過的「反滲透法」也及時阻絕台灣民主政治面臨的危機。

他同時提到，政府在國防、經濟、社會等領域的施政卓然有成，各項捍衛主權、民主、自由和人權的作為備受國際社會肯定，也為台灣的未來發展奠定紮實基礎，一旦蔡英文總統無法連任，一切努力將可能前功盡棄。

報導引述連署行動共同發起人、專業領域為植物學的中研院院士周昌弘說法，他強調自己不是民進黨黨員、不屬於任何政黨，但他特別肯定蔡總統的決斷力和領導能力，無論是在2018年九合一選舉後民進黨陷入低潮、去年中國國家主席習近平發表一國兩制台灣方案，甚至日前的黑鷹直升機墜機事件後，蔡總統都能沉著以對，領導政府和人民度過許多危機。

台灣教授協會會長、前台灣團結聯盟立法委員賴振昌表示，學術界扮演社會良心的角色、代表對真理追求的熱情，此次大選結果不僅關乎誰贏誰輸，更是與國家未來走向和立場有關，台灣將走向抗中保台，或是親中舔共，學術界都表示憂心，因此選擇義無反顧支持「英德配」。

總統府原住民族歷史正義與轉型正義委員會和解小組召集人、國立東華大學原住民民族學院族群關係與文化學系教授，西拉雅族的謝若蘭表示，她肯定在蔡總統領導下，政府無畏諸多壓力，推動進步價值，包括創中華民國歷史先例向台灣原住民道歉，而這「在國民黨執政下不可能出現」。

謝若蘭也指出，國民黨試圖加強中國和台灣的連結，以親中友中的曖昧態度處理台灣和中國的關係，並荒謬認為這樣是走向世界，但如此做的代價卻是必須膝蓋下跪，滿足北京當局要求，台灣將因此失去自我。

謝若蘭呼籲不能讓世界看到台灣是「低能弱智」地在舉行選舉，選民更要讓進步價值延續，讓中華民國台灣繼續享有民主、人民得以監督政府，「這才是讓中華民國萬萬歲的道理」。