伊朗揚言報復美國擊殺行動 川普回嗆：已鎖定52處伊朗目標

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）美國總統川普3日下令無人機擊殺伊朗革命衛隊指揮官蘇雷曼尼（Qassem Soleimani），舉世譁然，美伊緊張局勢一觸即發。伊朗揚言報復，而川普也不甘示弱，4日表示美方已鎖定52處目標，伊朗若膽敢報復，將旋即予以痛擊。

川普在推特上嗆聲，52個遭鎖定的目標，部分在伊朗與伊朗文化中具有極為崇高地位。之所以選定52，係因這數字就是1979年伊朗伊斯蘭革命中，德黑蘭美國駐伊大使館遭扣留的外交官人數，這場事件史稱伊朗人質危機。

為了合理化這項無人機攻擊行動，川普表示，蘇雷曼尼是恐怖分子領導人，是導致多名美國人喪生的始作俑者，不僅襲擊美國使館，還正計劃對美國其他設施發動攻擊。「這些年來伊朗就是個大麻煩。美國不會再容忍威脅。」

然而，川普這番對「伊朗文化」的威脅，恐已違反國際條約。美國紅十字會在網站上指出，1949年多國簽署的日內瓦公約（Geneva Conventions）及其附加議定書，明定不得攻擊「文化資產與宗教場所」，更嚴禁「對百姓發動無差別攻擊」。

依據戰爭權力法（War Powers Act），美國總統授權武裝行動48小時內，必須告知國會。白宮已於4日將此無人機行動正式行文國會，但文件卻被列為機密（classified）等級。眾院議長裴洛西（Nancy Pelosi）認為此舉極不尋常，對川普這項授意的合理性表達強烈質疑，要求白宮對國會作出完整說明，更砲轟川普這種「挑釁、升高緊張、不對稱的軍事行動」，已將國軍、外交人員、國人以及盟友置於險境。