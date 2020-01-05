【武漢肺炎】香港再新增6例肺炎病例 總數達14例

為應付正在中國武漢爆發的不明肺炎，香港當局4日公布啟動預防傳染病的嚴重應變級別。圖為2003年SARS在港爆發時，醫療當局測試預防措施。... 為應付正在中國武漢爆發的不明肺炎，香港當局4日公布啟動預防傳染病的嚴重應變級別。圖為2003年SARS在港爆發時，醫療當局測試預防措施。（港府提供） (來源 中央社)

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合外電報導）中國武漢爆發不明原因肺炎案例，引起兩岸三地民眾恐慌。香港醫管局繼昨（4）日公布共接獲8起赴武漢返港後感不適個案後，今日又再新增6例個案，總數達到14例。

香港醫管局昨日才宣布，自去年12月31日起共接獲8起疑似與武漢相關之肺炎案例，今（5）日食物及衞生局局長陳肇始接受媒體訪問時表示，截至目前為止，本港又再新增6例個案，共計14例。

香港01報導，陳肇始局長表示，繼昨日早前公布統計報告後，醫管局昨日下午12時至今日上午約11時，又接獲6人出現疑似肺炎病徵，正接受監測。

消息指出，這6名案例為4男2女，年齡介乎22至55歲，患者都有武漢旅遊史，分別送往往伊利沙伯醫院、律敦治醫院、將軍澳醫院和瑪嘉烈醫院，病人狀況皆穩定，並接受隔離治療中。

陳肇始局長強調衛生單位已加強整體抵港旅客的防疫工作，以及武漢到港列車和閘口已設有設備及相關人員監測及加強防控，未來也將持續防控，並與國國當局商討需否在口岸位置加強防範。

香港大學感染及傳染病中心總監何栢良認為，有充分理由分析，武漢市的不明肺炎爆發涉及新型病毒，相信當地有發生懷疑涉及人傳人的情況，病毒亦有一定的殺傷力，認為香港政府應做最壞打算，假設病毒會人傳人的情況下來應對。