「從臺灣看南島世界」特展 拓展多元文化視野

(說明：展場一隅：我夠堅強-一位荷、日混血女子的故事。(翻攝自文化部網站)) (說明：展場一隅：我夠堅強-一位荷、日混血女子的故事。(翻攝自文化部網站))

由文化部指導、國立臺灣史前文化博物館主辦，國史館、荷蘭國家博物館及紐西蘭蒂帕帕博物館協辦的「到美麗島—那些人 那些事 從臺灣看南島世界」特展，今（3）日於新莊聯合辦公大樓南棟文化部藝廊開幕，本次展示概念以同屬南島語族的臺灣在地視角，環顧整個南島文化的擴散脈絡，期擴大國人視野並增進鄰近國家多元文化的理解。展期自即日起到6月30日止，歡迎民眾踴躍參觀。

文化部次長李連權表示，文化部以半年為期於文化部藝廊辦理特展，除了為在地新莊的文化風貌盡一份心力，本次由國立臺灣史前文化博物館所策劃的特展，也展現博物館為「社會的良心」之使命，由發現問題、呈現問題，繼而藉由展覽與社會溝通對話。此次展出即是運用三位女性與發生在大洋洲及印尼等島嶼的故事，訴說著過去、現在、未來，包含被殖民時期抗爭的過去，從事文化復振的現在，以及未來大洋洲可能因為氣候變遷、暖化產生的問題。文化部未來仍將持續支持史前館進行南島語族文化的相關研究，希望讓臺灣瞭解南島語族，也讓世界認識臺灣。

本次特展除展出大洋洲區的文化概況，同時融入島嶼東南亞的歷史脈絡。自大航海時代起，荷蘭東印度公司的貿易版圖擴展整個亞洲地區，當時在臺灣大員熱蘭遮城、日本平戶所有的書信、商業資料等，都必須以抄本的方式，返運回印尼的巴達維亞城總部（現今雅加達）。史前館多方蒐集與研究相關史料，並跨國徵求荷蘭國家博物館同意，將該館原始數位資料，透過數位資料共享的概念合作，以原尺寸作品複製真實運用於展中，使民眾得以親眼觀覽17世紀時期同屬南島語族的印尼群島生活與文化面貌。

(新聞轉載自新住民全球新聞網)