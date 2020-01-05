【選前超級星期天】 蔡鞏固南部票倉　韓回防台北　宋搶攻中台灣選票

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）今（5）日為總統大選前最後的黃金週日，先前因黑鷹直升機失事而暫停的競選行程已陸續恢復，蔡總統今日將全台跑透透，前往南投縣、雲林縣等地；國民黨總統候選人韓國瑜則回防北台灣，也將與黨籍立委候選人合體造勢，全力輔選立委；親民黨總統候選人宋楚瑜將到台中、彰化，搶攻中台灣選票。

蔡總統今日直攻國民黨主席吳敦義的故鄉南投縣，以及對手韓國瑜妻子的娘家雲林縣，接著來到綠營大票倉台南市，出席青商總會全國總會長交接典禮。

而2020蔡英文總統連任辦公室也宣布，自明（6）日起將進行「勇敢自信，護台同行」四路齊發掃街拜票活動，由總統蔡英文、副總統候選人賴清德、副總統陳建仁與民進黨黨主席卓榮泰領軍帶隊。

中央社報導，總統蔡英文連任競選辦公室發言人廖泰翔表示，蔡英文競選團隊計畫於6日啟動全台大型造勢活動，並積極規劃雲林及台中的加開場次；最後預計在1月10日台北凱道舉辦最大場的選前之夜活動，全力衝向選勝。

自由時報報導，蔡英文總統明日上午從故鄉屏東楓港出發進行「勇敢自信，護台同行」車隊掃街拜票，從南到北連掃5天，與全國民進黨立委候選人一同拉票。選前最後一天，將回防雙北，與賴清德在台北市合體。

而民進黨副總統候選人賴清德、副總統陳建仁與民進黨黨主席卓榮泰也將同時出發，分別從新北萬里開始南下、高雄旗山和台北市北投啟程，4人兵分4路，掃遍全台每個縣市。

中央社報導，韓國瑜今日則回防北台灣，前往桃園市、新北市及台北市，分別與全體國民黨桃園市的立委候選人，及國民黨新北市立委候選人進行造勢及競選行程。

為紀念故總統蔣經國逝世週年紀念日，韓國瑜也將前往大溪蔣經國陵寢謁陵，並於中午在桃園市蘆竹區，與國民黨6位桃園市立委候選人共同造勢。下午將返回家鄉新北市中和區，再趕往板橋第一運動廣場，與柯志恩合體造勢，最後則是前往台北葫蘆寺進行參拜。

親民黨則是透過宋楚瑜與親民黨副總統候選人余湘兵分二路，繼續拜票行程。宋楚瑜今日將前進台中、彰化等地，與立委候選人共同造勢，並和民眾座談，爭取支持。

發言人張碩文指出，在選前的最後一週，宋楚瑜主要以車隊掃街為主，由南到北為選情衝刺，余湘則是以市場、夜市為主；選前一天宋楚瑜則會從桃園出發，一路到新北、台北，晚間到競選總部前舉辦造勢晚會。