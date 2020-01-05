【武漢肺炎】新加坡爆發首例不明原因肺炎　患者3歲女童曾前往中國武漢

我國疾管署因應中國武漢市之肺炎疫情，自2019年12月31日起已依標準作業針對自中國武漢直航入境之班機進行登機檢疫。 我國疾管署因應中國武漢市之肺炎疫情，自2019年12月31日起已依標準作業針對自中國武漢直航入境之班機進行登機檢疫。 (來源 中央社)

（台灣英文新聞/朱明珠 綜合外電報導）中國湖北省武漢市去年底起陸續爆發44例不明原因肺炎，目前致病原和感染源仍待釐清，昨（4）日新加坡也爆出首例疑似病例，一名3歲中國籍女童曾前往武漢旅遊，目前隔離治療中。

新加坡《聯合早報》報導，根據4日晚間新加坡衛生部發出的聲明稿，截至4日下午2時接獲首起與中國湖北省武漢市肺炎疫情有關的可疑病例，該名中國籍3歲女童於日前入境，近期曾前往武漢，但並未前往最初爆發肺炎疫情的華南海鮮市場。

報導中提到，據女童的初步檢測報告，呼吸道融合病毒（Respiratory Syncytial Virus）呈陽性反應，該病毒是嬰幼兒最常見的下呼吸道感染病原菌，一旦惡化，很容易引起支氣管炎、肺炎等。

女童目前病情穩定，但為了安全起見，醫院已將女童隔離並進行進一步檢測與治療，衛生單位也將確認呼吸道融合病毒是否為女童罹患肺炎的原因。

新加坡衛生部表示，樟宜機場自4日起已啟動防疫措施，凡是從中國武漢入境之班機，機上所有的乘客須接受體溫檢測，所幸，實施首日未發現疑似案例。衛生部也建議民眾，若於到訪武漢後的兩週內，出現發燒、呼吸急促之症狀，應盡速就醫。

根據中國官方數據統計，中國湖北省武漢市自去年底陸續爆發不明原因之肺炎病例，初步研判為病毒性肺炎，致病原及感染源釐清中，已排除流感、禽流感、腺病毒感染等常見呼吸道疾病。

截至3日8時最新統計，累計個案44例，部分為華南海鮮市場經營戶，其中重症11例，其餘患者生命徵象穩定。

中國官方表示，目前所有病例均在武漢市醫療機構接受隔離治療，已追踪到121名密切接觸者，追蹤工作仍在進行中。

而我國疾管署因應中國武漢市之肺炎疫情，自2019年12月31日起已依標準作業程序啟動邊境檢疫應變措施，且針對自中國武漢直航入境之班機進行登機檢疫。

截至今日統計，已執行8航班之登機檢疫，共檢疫747名旅客及機組員，其中8名症狀輕微旅客經評估後返家休息，包含2人就醫後診斷為流感、1人為一般感冒、1人已退燒、1為支氣管炎並已退燒，另3人由地方政府衛生局持續追蹤關懷。