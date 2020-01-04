美福食集過年囉！1/3-1/31採買年貨全面開跑

新年快樂！今年過年來得早，新曆年一過，年節氣息立刻濃厚起來，美福食集於1/3-1/31推出「饗.過年」過年檔期。除了延續美福肉品專業，推出多樣肉品及生鮮禮盒，主攻頂級消費客群，讓團圓餐桌更加尊榮。其中，今年首度推出整尾來自紐西蘭純淨海域天然養殖、鮭魚中體型最大的品種，肉質細膩、油脂豐厚，素有「海中和牛」之稱的國王鮭，每尾平均重達6公斤左右，與日本神戶、秋田與飛驒和牛搭配而成「珍稀盛宴海陸禮盒」18,888元，一魚多吃或與家人朋友分享合購，就是今年最驚艷的選擇，過年就是要「大魚」大肉，澎湃享受！每到過年檔期，美福食集採買人潮就較平日多，今年節日接續地到來，歡愉氣氛讓過節氣氛更加高漲，預估來客數可較去年過年更加多出2成左右，整體檔期業績可望高出四成!

美福食集除了身為肉品專家，也為選品行家，過年檔期間推出多樣禮盒，滿足過年期間送禮各式需求。其中，頂級水果禮盒有來自澳洲塔斯馬尼亞空運直送的精品櫻桃每盒1,850元、台灣溫室日本種阿魯絲哈密瓜二入禮盒1,790元，及來自日本靜岡縣獨家授權美福食集，限量推出日本靜岡櫻桃小丸子聯名款蜜柑禮盒每盒990元，蜜柑是日本年節必備水果，靜岡又為日本三大蜜柑產地之一，水分多、甜度高特性，更有大吉大利之討喜諧音，快讓可愛的小丸子陪您一起度過甜蜜的佳節時光！

美福關係企業(含美福國際、美福食集、美福乾式熟成牛排館及台北美福大飯店)首度聯合於歲末年終舉辦慈善活動，與台灣知名插畫家WHOSMiNG聯名推出公益環保袋(每只499元)，集結大家的力量，將從1/3-2/9於上述關係企業內販售，販售盈餘所得，將全數捐贈「新北市家扶中心-安心上學計劃」，過年暖心圍爐之餘，一起幫助因繳不出學費而無法順利就學的孩童，都能擁有快樂學習的童年！

海陸頂級雙和牛 聯手制霸除夕餐桌！

團圓之際，不可少的即是海陸饗宴，美福食集看準頂級圍爐餐桌需求，匯集了陸地與海洋中的頂級肉品，讓過年餐桌霸氣十足又不失面子。「珍稀盛宴海陸禮盒」18,888元，內含日本神戶牛A5沙朗牛排2片、日本飛驒牛A5紐約客火鍋片2份、日本秋田牛A5菲力牛排2片，與來自純淨無汙染的紐西蘭海域，為鮭魚中最高規格、整尾重達6公斤左右的「紐西蘭國王鮭」！無論一魚多吃或與家人朋友分享合購，皆是今年最驚艷的選擇！

「國王鮭」，又被稱為海中和牛，係來自純淨無汙染的紐西蘭海域，純天然養殖，非基因改造亦無抗生素，獨特的自然環境所孕育出鮭魚界的王者；其油脂含量豐沛，是一般鮭魚的三倍，油花香氣十足且分佈細緻均勻，肉質細膩，媲美和牛口感而有了美稱；肉質呈現討喜橘紅色，也為新春象徵帶來好兆頭。國王鮭在藍綠魚身背上有許多淺斑點是所有鮭魚中最大的一種，生命期也最長，可達5-7年，最重可達120磅，稱之為國王鮭實至名歸。

美福結合知名插畫家WHOSMiNG推出聯名公益環保袋 袋你一起守護孩童未來

美福國際股份有限公司於1963年開始從事食品供應服務，多年來本著誠信、創新、群力及共享的四大信念，為廣大顧客創造並體現出食材的美好，走過半個世紀以來的美福，決定於今年將「取之於社會，用之於社會」的感懷之心，以全企業為單位，結合企業員工與廣大顧客力量，回饋給社會需要的角落。邀請台灣知名插畫家WHOSMiNG，將美福企業精神「美好幸福」與牛肉進口商形象結合，以快樂氛圍為訴求繪製於提袋上，將以義賣方式每只499元，於1/3-2/9期間，至美福關係企業(含美福國際、美福食集、美福乾式熟成牛排館及台北美福大飯店)中販售，販售後盈餘所得將全數捐贈至「新北市家扶中心-安心上學計劃」，幫助弱勢家庭孩童免去繳不出學費無法就學的煩惱，可以安心上學、展翅高飛！

過年檔期滿額贈 加碼海陸禮盒、台北美福大飯店自助餐券通通帶回家！

過年檔期活動再加碼！凡於過年檔期1/3-1/31間消費滿8,800元，即贈日本進口干貝2s乙盒(500g/市價990元)；滿18,800元，贈送團聚海陸圍爐組乙組(市價1,785元)；滿38,800元，即可獲得台北美福大飯店彩匯自助餐雙人午餐券乙份(市價3,300+10%)。另刷兆豐美福聯名卡(含線上購物)於活動期間消費滿5000元，即贈600元抵用券(線上購物贈刷卡金)。另外於1/3-1/12活動期間消費滿1,688元，憑發票即可兌換精裝版限定專屬「美好幸福紅包袋」乙組(數量有限，送完為止)。

【其他生鮮禮盒詳細內容物】

饕客豐沃團圓禮盒 6,688元

日本宮崎和牛A5紐約客火鍋片、澳洲和牛背肩火鍋片、美國極黑和牛黑牌翼板火鍋片、美國特選安格斯牛小排火鍋片、美國極黑豬梅花豬火鍋片、西班牙頂級伊比利豬松阪豬肉火鍋片、西班牙伊比利豬梅花豬火鍋片、日本進口生食級干貝(M)、日本播磨灘牡蠣、阿拉伯藍鑽蝦、台灣石斑魚清肉

五福迎春肉品禮盒3,888元

日本飛驒和牛紐約客火鍋片、澳洲和牛Wylarah無骨牛小排火鍋片、美國極黑和牛金牌沙朗火鍋片、西班牙頂級伊比利豬松阪豬肉火鍋片、美國極黑豬梅花豬火鍋片

豐盛圓滿圍爐禮盒 3,688元

美國特選PRIME板腱火鍋片、美國特選安格斯翼板火鍋片、美國特選安格斯牛小排火鍋片、澳洲小羔羊肩包火鍋片、義大利手工成形松阪豬肉火鍋片、台灣梅花豬火鍋片、台灣豬五花火鍋片、日本特選新鮮干貝、馬來西亞白蝦、基隆北海岸透抽、台灣金目鱸清肉。

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