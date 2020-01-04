義起大聲說跨國雙語廣播 義守大學40國師生空中有約

(說明：義大校園內40多國師生，現身說法各國文化民情(翻攝自義守大學網站)) (說明：義大校園內40多國師生，現身說法各國文化民情(翻攝自義守大學網站))

由義守大學與國立教育廣播電台合作的《義起大聲說 I-SHOU let it show》英語廣播節目，1月3日起每周五15點5分至16點，將在教廣高雄分臺調頻網FM101.7播出；節目主持人與受訪來賓來自義大校內40多國師生，現身說法各國文化民情，主題涵蓋跨國戀情、加勒比海、中南美洲狂歡節與法國交換留學經驗等，展現青春活力。

而為鼓勵師生跨領域合作，共同推出精彩內容，《義起大聲說 I-SHOU let it show》節目由義大秘書處公共事務組統籌，國際及兩岸事務處與應用英語學系攜手執行製播，其中「國兩處」召集來自全球學生，光是前兩集就動員20多位國內外師生，一群人擠在錄音室裡互動的景象，格外活潑新鮮，尤其來自不同地區與種族的來賓，針對時節和趨勢現象等議題，以多種語言混雜交談，真正落實多元文化對話，可說是開啟課堂外跨疆界、跨科系交融的新契機。

「公事組」組長暨製作人葉思吟表示，《義起大聲說 I-SHOU let it show》大片頭特別安排「國兩處」處長暨製作人吳岱栖與指導老師吳欣蓉，以及國際學生多人，透過中、英、台、日、越南、馬來西亞、馬拉威等多種語言打招呼方式齊力發聲，別具意義。第一集節目，由臺灣籍Jasper協力製作，邀請來自美國的學生Marie擔綱主持人，訪談義大「無國界學生聯盟」會長、日本學生大町龍馬，後續還有俄羅斯學生Seva、聖文森學生Timon等輪流主持，將訪談聖露西亞、薩爾瓦多、秘魯等外籍生。

(新聞轉載自新住民全球新聞網)