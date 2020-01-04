「培力無國界 翻轉新時代」移民署新住民及其子女海外培力計畫啟航

為鼓勵新住民子女利用寒假回到（外）祖父母家，進行家庭生活、語言學習與文化交流體驗，並於返臺後分享學習成果，移民署辦理「109年新住民及其子女海外培力計畫」寒假梯次活動，今（4）日舉行啟航儀式，移民署副署長梁國輝期許獲選者能透過返鄉學習交流之機會接軌國際，同行同儕及教師回國後也能持續推動跨文化知能教育，為國際發展及新南向政策育苗。

本次活動報名總計103組，經甄選會議評選，獲選家庭組33組66人、親師組5組15人及同儕主題組2組4人，共計40組85人成行，包含印尼、泰國、緬甸、馬來西亞、越南、美國、比利時、宏都拉斯及大陸地區等9個國家或地區，獲選者將利用寒假期間回到新住民家長的母國，進行為期至少7天以上的生活學習計畫，透過在地文化浸潤式體驗，瞭解自身所擁有之語言與文化優勢，達到國際人才培育之目的。

同儕主題組獲獎者阮皇龍同學，母親來自於越南，目前就讀中原大學文創研究所，本身亦是一位設計師，專研「文化」與「圖樣」彼此間的連結，在臺灣也創造自有品牌「ArtBuu」臺灣布花，因此這次計畫以「臺灣文創，前進越南」為主題，藉由這次返回越南的機會，以觀察者角色，分析越南文創產業發展的現況和未來的趨勢，並從不同的角度觀察自己所出生的故鄉，深入探討越南文創市場與人文藝術，藉期許創造出一個屬於臺灣、越南的獨特布花品牌。

家庭組獲獎者劉育銘同學，目前就讀國立中興大學行銷學系，母親來自於印尼，他從出生以來，未曾回到母親母國，因而發想此次尋根之旅，他計畫要探索印尼的歷史文化與民俗風情，透過自己所看到的人、事、物，傳遞不同的觀點與想法，改變社會大眾對在臺印尼籍移工的看法，希望藉由多元文化融合，讓社會增加更多的包容與尊重；回國後也期盼成為「新住民及其子女海外培力計畫」的校園大使，到各國中(小)、高中甚至到大學去分享計劃撰寫及演講，鼓勵新住民子女參與本計畫。

(新聞轉載自新住民全球新聞網)