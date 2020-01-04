韓國瑜（中）4日晚間在台北出席政策發布會前受訪表示，他真的為民進黨的國際事務捏了一把冷汗。中央社 韓國瑜（中）4日晚間在台北出席政策發布會前受訪表示，他真的為民進黨的國際事務捏了一把冷汗。中央社

總統蔡英文（前左）4日下午代替殉職參謀總長沈一鳴，前往位於宜蘭東澳的空軍第一雷達分隊慰勉國軍弟兄。（總統府提供）中央社 總統蔡英文（前左）4日下午代替殉職參謀總長沈一鳴，前往位於宜蘭東澳的空軍第一雷達分隊慰勉國軍弟兄。（總統府提供）中央社

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）民進黨立委、蔡英文競選連任辦公室前發言人林靜儀，日前受訪脫口而出「主張統一恐構成叛國」，引發失言爭議；此外，她也提及如果民進黨國會席次達到多數的話，可以改國歌跟國號。

蔡總統今天(4日) 對此事表態稱，民主是我們守護的核心價值，從來不會把不同的政治主張視為叛國。中華民國台灣就是最大公約數。國名是中華民國，主權在2300萬人的手上。因此沒有修改國號的問題。

《聯合》引述國民黨總統候選人韓國瑜今天(4日) 批評，林靜儀身為國際部主任，竟對國際情勢跟兩岸關係這麼無知，「她的辭職只是剛剛好而已」。

韓國瑜今晚在台北出席「國政領航台灣起飛政策發布會」前受訪表示，他真的為民進黨的國際事務捏了一把冷汗。韓國瑜指出，相比總統蔡英文曾提到，沒有人必須為自己的認同道歉，充分展現高度尊重言論自由，反觀林靜儀接受「德國之聲」訪問，顯得既幼稚，又不了解國際事務跟兩岸狀態，最重要是對台灣的言論自由，傷害非常巨大。

中央社報導，有民眾在網路上因PO文質疑政府施政而被「查水表」。韓國瑜對此表示，台灣的民主、言論自由是經過一代又一代台灣人的努力，好不容易才打下厚實基礎，若民眾在臉書上表達言論思想，就被政府查水表而心生恐懼。對於民進黨這種作為，他身為總統候選人，要表達非常強烈抗議。

民進黨今(4)日發表聲明指出，台灣前途走向屬於台灣全體住民的自決權，沒有任何政黨，包括民進黨，有權為台灣人民預作決定；台灣已是成熟民主國家，也絕不會走回白色恐怖的老路。

民進黨立委林靜儀日前接受「德國之聲」訪問，相關內容被解讀「支持統一就是叛國」，引發爭議，她隨即請辭蔡英文競選辦公室發言人。

民進黨4日下午在聲明中指出，捍衛民主、堅持言論自由是民進黨堅守的核心價值；民進黨對於維護國家主權的立場堅定，捍衛台灣的民主憲政、鞏固民主自由的體制是中華民國存續的根本。

中央社報導，對於台灣未來前途走向，民進黨表示，其立場相當清晰，延續1999年「台灣前途決議文」精神，去年(2019年)9月28日民主進步黨於全國黨代表大會，通過了「社會同行世代共贏決議文」，再度宣示台灣的前途走向與符合國家現狀之改革，屬於台灣全體住民的自決權。沒有任何一個政黨，包括民進黨，有權為台灣人民預作決定。

民進黨指出，捍衛台灣民主自由的體制與生活方式，拒絕沒有中華民國生存空間的「九二共識、一國兩制」是當前台灣2300萬人民最大的共識。民進黨重申，堅決捍衛每一個不同的認同、思想與言論，並堅決反對來自中國的威脅、滲透和破壞民主體制。

蔡英文連任競選辦公室上午由文宣群副執行長林鶴明、發言人廖泰翔接受媒體聯訪，重申總統對於國家主權的三項立場。

林鶴明表示，前幾天國軍發生重大傷亡（黑鷹直升機墜毀)，競選總部主動宣布暫停所有競選活動3天，讓總統能夠全力投入國政。總統這兩天也到各地探視殉職官兵家屬及軍事基地，穩定軍心、民心，確保台海周邊情勢穩定，希望不分朝野在這段時間都能支持國軍、讓政府盡快完成後續的相關處置。

對國民黨昨(3)日發表聲明譴責，聲明也提到，「要求蔡英文政府說明到底已經庇護多少反送中暴力份子來台。」林鶴明回應，這兩天不分朝野、黨派都暫停競選活動，讓政府全心投入黑鷹直升機事件的救難與善後工作，國民黨中央昨天這樣的發言內容，其實令人難以理解。

他說，國民黨過去也曾聲援香港人民爭取民主自由的權利，但又說庇護多少反送中暴徒，這種前後矛盾的說法，不知道想表達什麼。

林鶴明同時批評部分媒體人的發言，已經傷害國軍。他表示，蔡總統在街頭拜票結束後即回到總統府，第一時間聽取簡報、做相關處置，這兩件事情前後時間沒有連結或相關影響，做這樣的不當連結，或把這件事情跟年改合在一起，這是傷害國軍的行為，這樣的發言非常可恥。