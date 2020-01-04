美麗優雅！台灣高級訂製服教父方國強　經典特展下半年登場

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）「高級訂製服教父」方國強成軍同名品牌Khieng Atelier將邁入第20年，帶著在法國長大的優雅養分回台，於時尚界創造出獨樹一幟的風格，並透過打造光、影及蕾絲回顧過去展望未來，更將於下半年推出盛大展演，以「光影」為題呈現珠寶及高級訂製服的流動美感。

「因為懂你，值得你細緻品味。」-方國強語錄。



方國強（圖/Khieng ATELIER）

方國強工作室發佈新聞稿表示，自12歲移居法國巴黎的方國強，忠於自我興趣與喜好，抱持著感恩、回報的心情畢業後展開自己對訂製夢想的追尋，自2000年回台定居為台灣女婿後，瞭解台灣時尚界對高級訂製服的需求強勁，在台灣成立了同名品牌Khieng Atelier，為無數知名女星圓夢，讓她們無須出國即可享受世界頂級的品質；並在2015年延伸頂級珠寶設計，搭配客人量身訂製款的服飾，完美呈現出高品味、高質感的個人形象。

品牌成立至今19周年，明年正式邁入第20周年，如同人生中成年禮般的意義重大，方國強為自己、也為品牌，許下了一個20年的心願 - 將推出有別以往的新藝術設計，以獨特的抽象思維，打造光(Light)、影(Reflection)及蕾絲(Lace)之間的契合新作品；方國強在美的視野，用花苞再生的設計理念、甚至是亞特蘭提斯的海洋延伸藝術，勾勒出他對美的詮釋。

被華人市場譽為「高級訂製服教父」的方國強在新的年度對自己期許，把美麗優雅帶進更多人的生活中，讓客人在不同場合裡，擁有獨特的風格和展現自己的氣質，每一件衣裳融合個人特色，帶給客人滿滿的自信；而所配戴的珠寶，仍保持東西方融合的設計理念，以方國強深厚的人文底薀帶領觀者進入珠寶的旖旎風光；靈感則源於如同人生的浩瀚海洋，在幻化莫測中卻有著恆古不變的定律，將臻至完美的法國珠寶工藝完整呈現。



方國強工作室（圖/Khieng ATELIER）



方國強設計（圖/Khieng ATELIER）

方國強說：「Haute Couture（高級訂製服）圓了客人的美夣；而Haute Joillerie由欣賞者直接感受作品寓意，更能將作品永續相傳。」接著，方國強也堅持為品牌企業設計專業形象，以沉穩的細膩心思，藝術家的好奇心，觀察每個品牌企業的特色，為企業打造自我的時尚品味制服，讓每位員工穿上的時候不但能感受到設計的優雅與時尚，更能營造一份榮譽和歸屬感。

一路以來，對品牌的質感堅持，方國強主導每一次的布花、蕾絲、色調、線條、立體感等設計與整合，了解每位客人的喜好，總是以獨特藝術家的想像力和畫筆，將華人的設計血液融在法式浪漫的設計思維中，激發出各式不同的獨家款式，不論是高級訂製服製作、珠寶新品、及企業制服等設計，因為親身接觸，掌握客人的心思，讓每位客人在關鍵時刻成為最亮眼的那顆星。

方國強設計工作室透露，品牌將於下半年推出盛大展演活動，以「光影」流動感為題打造高級訂製服及珠寶特展，詳情請前往官網查詢。