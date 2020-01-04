【以雨治雨】印尼政府計畫以「人造雨」 遏阻雅加達水患

(台灣英文新聞/李昱德 綜合外電報導) 2020年剛開始，元旦前後，印尼首都雅加達迎來一場大雨，由於降雨不止，大雅加達地區多處淹水，造成至少43人喪生，超過19萬人被迫遷離住處。因此，政府宣布了全新措施，希望藉由「人造雨」(cloud seeding) 的方式，阻止更多的雨下在雅加達與周邊區域內。

所謂的「人造雨止雨」當然不是在雅加達上空製造更多的麻煩，而是讓帶有足量水氣的雨雲在抵達雅加達前，就可以因爲提前降水而消散。

根據《路透社》的報導，印尼科技部解釋，印尼當局已經派出兩架攜帶鹽劑的飛機前往雲飄來的地方，希望提前對雨雲發射氯化鈉的結晶，讓雲中的水分提前耗盡，這樣一來，雨就不會下在雅加達地區。

不過這實在是沒有辦法中的辦法，現階段，當局正在用充氣船幫忙撤離受困的民眾，並出動上百具幫浦到淹水的地區抽水，首先聚焦在住宅區與鐵路等重要的基礎設施，不過即使在水已經消退的地方，泥濘與建築的殘骸仍然是居民返家的障礙。

事實上，這個時節本來就是印尼的雨季，這幾年降水逐漸增強讓洪災頻仍，這次更是印尼2013年以來最嚴重的歷史性洪水，加上雅加達地處低窪，每年下陷速度為全球前段班，根據專家分析，雅加達可能在2050年前就會完全下陷消失。