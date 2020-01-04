掰了功夫！甄子丹爆肥體重破百　超強喜劇《肥龍過江》來拜年

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）洪金寶、甄子丹傻傻分不清？武打巨星甄子丹推出喜劇新作《肥龍過江》，在片中大變身利用特效化身體重破百的胖探員，一路從香港打擊犯罪到東京，將於1月23日上映，憑《葉問4》票根更有機會抽得《肥龍》票券。

甄子丹掰了功夫竟爆肥120公斤？《葉問4：完結篇》是武打巨星甄子丹的最後一部功夫片，但甄子丹隨後即表態，會繼續拍片並探討另外的可能性，希望能再塑造另外一種角色出來。

果然丹哥也沒讓影迷失望！甄子丹新作挑戰動作喜劇《肥龍過江》，就如同他跟影迷說明的他會持續拍攝動作電影，挑戰各種不同的戲路。不同於葉師父的沉穩儒雅又精練，而是化身成為體重高達120公斤的胖子警探，胖胖的大肚腩，圓圓的肉臉頰，幾乎讓人認不出是甄子丹，帶給觀眾全新的驚喜，一路從香港打擊犯罪到東京。



《肥龍過江》劇照（圖/電影公司）

電影公司表示，《肥龍過江》由甄子丹擔任監製，出身甄家班也是他的徒弟谷垣建治執導，谷垣健治在甄家班跟甄子丹學習武術指導多年，曾經擔任過《殺破狼》、《武俠》、《大師兄》等片的動作指導，也曾在日本多部票房冠軍大片《永遠的三丁目的夕陽》、《浪人劍心》等電影的擔任動作導演，這回再度到香港與甄子丹合作，推出讓甄子丹大變身的新作。

電影公司說明，《肥龍過江》的靈感並非來自1978年洪金寶演出的同名作品，而是甄子丹在2016年時，曾經以胖胖裝加上特效，與老婆汪詩詩拍攝了一支逗趣的寢俱廣告，這支廣告當時引發轟動話題，更大受歡迎，讓他開始思考是否可以用此造型完成一部電影。

甄子丹突然回想起這部洪金寶演出的經典電影，覺得這個片名活靈活現，可以展現出胖胖造型與動作喜劇的特色，便洽談片名授權，但決定發展出一套全新現代的故事，所以電影並非翻拍舊作，而是全新創作的作品。

小心有雷！《肥龍過江》講述香港朱福龍（甄子丹 飾）本是破案率超高的麻辣神探，但他個性不顧後果又過度投入工作，讓他一直與升職無緣，末婚妻可兒（周勵淇 飾）也因此悔婚，讓他大受打擊而自暴自棄，靠著狂吃排解情傷，半年爆肥到120公斤。長官只好派他做押送犯人到日本的簡單工作，順便放鬆兼減肥，但他心不在焉，還是搞得一團混亂，不但財物盡失，犯人逃脫，之後更離奇死亡，幸好遇到芳華絕代（毛舜筠 飾）和瀟灑哥等人的協助，讓他力圖奮作並查明真相，但事件卻愈滾愈大，甚至連累了身邊一眾好友，為了替自己和好友脫罪，他決定就算翻轉東京，也要將罪犯連根拔起！

《肥龍過江》將於1月23日上映，電影公司為了慶祝《葉問4：完結篇》票房破億，特別推出憑1月3日前的《葉問4》電影票根，可以抽獎獲得《肥龍過江》的首7日交換券，活動資訊請上「《葉問4》（台灣）」官方臉書粉絲團或華映臉書團查詢。



《肥龍過江》預告（圖/官方臉書）