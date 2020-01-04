川普下令美軍空襲巴格達機場且持續增兵　中東緊繃局勢一觸即發

(台灣英文新聞/李昱德 綜合外電報導) 美軍昨(3)日突然空襲巴格達國際機場，成功達成川普秘密下達的作戰命令：擊斃伊朗伊斯蘭革命衛隊特種部隊「聖城軍」的指揮官蘇萊曼尼(Qassem Soleimani)，引爆國際上兩極化的反應。

伊朗是全球少數有兩支陸海空部隊的國家之一，革命衛隊則是伊朗兩支武裝力量的其中之一，不過卻被美國定義為恐怖組織，因此這次美國認為其空襲具有「反恐」性質，並指控伊朗正在計畫針對美國公民的攻擊行動，此舉僅僅是「先發制人」。

伊朗一方可不是這麼想的，政府宣布了三天的默哀期並誓言要報復美國，伊朗總統魯哈尼(Hassan Rouhani )指出，美國此舉是國際恐怖主義的最佳體現，伊朗不會予以容忍，美國應自行承擔任何可能的後果。

或許是因為知道接下來會是一場全面性的對抗，川普再次違背了將從中東撤軍的選舉支票，表示將再往中東增派3000人左右的兵力，事實上，從去(2019)年五月以來，美國已經以「伊朗將攻擊美國」為由，持續往中東派送超過1.4萬人的部隊，大幅增強美軍在當地的攻擊與防禦能力。

《半島電視台》認為，美國殺害蘇萊曼尼的這個行動將嚴重影響伊拉克等地的中東局勢，自從美國在伊拉克與敘利亞邊界攻擊伊朗革命衛隊和巴格達美國大使館的抗議事件後，中東地區已經處於十分緊繃的狀態，這次的空襲將重創美國與伊拉克的關係，對伊拉克的重建也造成負面影響。

前白宮國安顧問指出，川普此舉相當於暗殺了一國的國防部長，已經是準戰爭行為，將美國在當地的局勢推上危險的浪端，恐怕難以承受後果。

圖為遇害的蘇萊曼尼（Qassem Soleimani) 將軍, 2016年2月在伊朗首都德黑蘭, 參加紀念1979伊斯蘭革命的街頭遊行活動（美聯社)