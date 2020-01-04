台北國際書展大獎名單！「麥葛芬」代表台灣出征德國

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）2020台北國際書展金蝶獎公佈書籍設計優秀作品，由洪彰聯《麥葛芬》獲得金獎，將代表台灣參加今年德國萊比錫「世界最美麗的書」書籍設計競賽，書展將於2月4日至9日世貿一館登場。

文化部發布新聞稿表示，2020台北國際書展於2日揭曉台灣圖書創作、設計具指標性的兩大獎項，「2020台北國際書展大獎」及書籍設計最高峰「2020第十六屆金蝶獎」得主；其中，「2020台北國際書展大獎」包括小說獎、非小說獎、兒童及青少年獎、編輯獎，計有625件報名。第一階段除編輯獎選出5名入圍外，其餘各獎項均選出10名入圍。

文化部公佈得獎名單，小說獎首獎為胡晴舫《群島》、陳淑瑤《雲山》、李維菁《人魚紀》；「非小說獎」首獎為任依島《屋簷下的交會：當社區關懷訪視員走進精神失序者的家》、陳怡如《女同志X務農X成家：泥地漬虹》、蔡慶樺《美茵河畔思索德國──從法蘭克福看見德意志的文明與哀愁》；「兒童及青少獎」首獎為安石榴《那天，你抱著一隻天鵝回家：52則變形、幻想與深情的成人童話》、黃一峯《怪咖動物偵探：城市野住客事件簿》、張友漁/林一先《江湖，還有人嗎？》；「編輯獎」則由朱亞君《你好，我是接體員》、《人際剝削》、《他們都說你應該》、《比句點更悲傷》、《闇黑情緒》獲得殊榮。

出版設計大獎「金蝶獎」，本年度共有413件報名，從中選出13件入圍，本屆評審團陣容堅強，由知名設計師陳俊良擔任召集人，評審團成員包含「世界最美麗的書」評審拉斯．福赫雷 (Lars Fuhre)、法國知名設計師羅宏．希沃雷格(Laurent Riverlaygue)、曾任金馬獎評審的影評人曾偉禎及2019台北設計展首獎得主陳普，藉東西方評審不同角度及交流，評比出台灣最美麗的書。



金獎作品-洪彰聯《麥葛芬》（圖/文化部）

召集人陳俊良表示，本屆金蝶獎入圍作品的質量是歷年來最佳的一年，在設計、裝幀、編排、色彩呈現上，水準令人激賞。在評審團討論下，分別由洪彰聯《麥葛芬》獲得金獎，謝榮雅、徐宗懋圖文館《海上絲路與世界文明》獲得銀獎，劉克韋《一定曾經有狂喜才讓追逐深深寫進基因裡》獲得銅獎，金蝶獎的得獎作品也將代表台灣參加今年德國萊比錫「世界最美麗的書」書籍設計競賽。

獲首獎的設計師洪彰聯曾為雲門設計海報，現為《新活水》與《基本工事》雜誌設計師，他表示，「我的極大夢想是累積臺灣的設計經驗與能量，出一本以台灣角度分享的工具書。」

「2019台北國際書展大獎暨金蝶獎頒獎典禮」將於2月4日書展開幕式舉行，所有入圍作品將於書展會場「書展大賞館」展示，並與誠品書店合作設立專區展示得獎作品，提供讀者作為購書閱讀的參考指標，首波自即日起至2月9日於誠品敦南店，1月10日起於誠品信義店、中山地下街R79、台中園道店、高雄遠百店等北中南共5家大店同步展售，邀請全民一同新年讀好書。