黑鷹直升機罹難者家屬宜蘭招魂　台灣國防部：1月14日舉行8位殉職將士公祭

國防部4日開放台北賓館，供各界向殉職將士致意，在罹難機工長許鴻彬的留言板上，他的孩子寫下「爸爸：下次一起玩手機」等語，令人鼻酸。中央社 國防部4日開放台北賓館，供各界向殉職將士致意，在罹難機工長許鴻彬的留言板上，他的孩子寫下「爸爸：下次一起玩手機」等語，令人鼻酸。中央社

除罹難參謀少校黃聖航家屬外，其餘7名罹難者家屬4日前往宜蘭礁溪櫻花陵園招魂，場面哀戚。中央社 除罹難參謀少校黃聖航家屬外，其餘7名罹難者家屬4日前往宜蘭礁溪櫻花陵園招魂，場面哀戚。中央社

更新時間: 2020-01-04 15:13

首次發稿: 2020-01-04 14:50

(台灣英文新聞/政治組 綜合報導) 空軍黑鷹直升機在新北市與宜蘭縣交界山區失事，機上13人，包括參謀總長沈一鳴共8名軍士官罹難，另有5人受傷。

除沈一鳴侍從官黃聖航家屬以外，其餘7名罹難者家屬今(4)日上午在軍方安排下，於宜蘭縣礁溪鄉櫻花陵園招魂，場面哀戚。

失事地點要從櫻花陵園登山口步行約2小時，沿途還有陡坡與泥濘，軍方在櫻花陵園登山口前搭帳棚與桌椅，供家屬招魂與休息。

罹難者家屬到達後，分別捧著罹難者牌位，招魂時有人雙手合十默拜，有人見到親人就在眼前山區喪生，悲慟不已哭斷腸；沈一鳴夫人也坐在椅上，由沈一鳴兒子向父親祭拜。

「爸爸，你的任務已經完成了，可以休息了」，在法師帶領下，罹難者家屬分別在登山口前地上祭拜、插香，完成招魂儀式。

罹難者家屬離去時，現場官兵也忍淚，列隊敬禮哀送。

中央社報導，UH-60M黑鷹直升機2日不幸失事，正駕駛葉建儀的父親今(4)日泣訴，曾勸兒子轉地勤，但兒子熱愛飛行、不願轉職；為救全機的人，兒子犧牲自己，也救了5人，家人都以葉建儀為榮。

「走這條路，早晚會遇到」，葉建儀父親接受媒體聯訪時哽咽表示，其實兒子再過3年就可退休；他曾多次勸兒子，飛行很危險，改地勤較安全，但兒子因為熱愛飛行，還是沒轉職。

他說，太太前幾天生日，兒子葉建儀還對媽媽說「生日快樂」，沒想到之後就天人永隔；直升機失事前，葉建儀其實可逃生，但為救全機而犧牲自己，也救了5人，家人都以葉建儀為榮，希望葉建儀可入祀忠烈祠。

首次發稿: 2020-01-04 14:50

國防部：1月14日舉行8位殉職將士公祭

(台灣英文新聞/政治組 綜合報導) 為感念故參謀總長沈一鳴上將等8名將士英勇殉職，國防部昨（3）日表示，將在4、5日兩天，從上午9點至晚上9點，開放台北賓館供全軍官兵及全國民眾向沈參謀總長、韓正宏總士官督導長、于親文副局長、洪鴻鈞助理次長、黃聖航侍從官、葉建儀分隊長、劉鎮富飛行官、許鴻彬機工長等殉職將士獻花、點燈，追思並致意。

此外國防部也宣布，除黃聖航侍從官已依照家屬意願移靈返回苗栗，7名殉職將士靈堂已設於三軍總醫院懷德廳供上香弔唁；另經治喪委員會與家屬開會討論，訂於1月14日在空軍松山基地指揮部舉行公祭。

台北賓館今（4)日開放民眾致意追思，人潮不斷。罹難空勤機工長許鴻彬的稚子在留言板上寫下「爸爸：下次一起玩手機」、「爸爸我愛您」，令人鼻酸。

另根據中央社3日報導，參謀少校黃聖航家屬為讓黃母見他最後一面，堅持漏夜將遺體送回苗栗家中，3日凌晨返抵家門前，姪女持香跪地呼喚「叔叔，回家了」，場面哀戚。

親友哀慟指出，黃聖航擔任參謀總長沈一鳴的侍從官，生前最後一刻仍盡忠職守，雙手緊緊抱著、守護總長。

黑鷹直升機失事8名罹難者中，參謀少校黃聖航家屬為讓黃母見他最後一面，堅持漏夜將遺體送回苗栗家中，3日凌晨返抵家門前，姪女持香跪地呼喚「叔叔，回家了」，場面哀戚。中央社