【手頭緊也能過好年】百元年菜開賣 台灣佛心攤商堅持7年不漲價

台中攤商李西東夫婦，希望一般民眾只要花小錢，也能豐盛過好年。中央社 台中攤商李西東夫婦，希望一般民眾只要花小錢，也能豐盛過好年。中央社

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導）台中市第五市場百元年菜，今(4)日起開賣到除夕當天。攤商李西東為了讓一般民眾花小錢也能過好年，7年前推出百元年菜吸引民眾排隊搶購，雖然物價早已上漲，仍堅持不漲價維持百元招牌。

李西東的百元年菜已成為台中市過年前的傳統市場招牌盛況，整套10道菜只要1350元。菜色有藥膳醉豬蹄、佛跳牆、芋頭排骨酥、頭路菜、紅燒獅子頭、魚皮白菜滷、紅燒肉、花枝排、綜合魚丸、綜合甜不辣等。其中藥膳醉豬蹄及佛跳牆，因為食材較貴，售價超過百元，民眾也可以單買，去年就賣出3萬多碗年菜。

中央社報導，李西東為了守住百元年菜招牌，仍然維持7年前價位，自行吸收成本，跟去年食材進貨價格比較，魚皮與蒜頭就漲了約3成，鳥蛋更漲了4成，例如去年蒜頭1台斤約60到70元，但今年要95元；鳥蛋原本1桶1100元，最近已漲到1500元。

自百元年菜推出以來，每到過年前，第五市場總出現長長人龍，只為搶購百元年菜，也帶動市場買氣，李西東說，有人天還未亮就來現場排隊，還有人從外縣市遠道前來，甚至有台北客人搭高鐵來，一次購買好幾套，直說就算搭高鐵也值得。不過，因年菜都是手工現做，不提供預購、宅配，只能到現場購買。