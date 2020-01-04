金馬開場「台灣有個好萊塢」音樂劇　國家戲劇院重磅登場

《台灣有個好萊塢》音樂劇於台北國家戲劇院演出（圖/瘋戲樂工作室） 《台灣有個好萊塢》音樂劇於台北國家戲劇院演出（圖/瘋戲樂工作室）

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）金馬典禮開場表演《台灣有個好萊塢》音樂劇，由三金音樂製作人王希文領軍影視大咖苗可麗、羅北安、劉亮佐等，帶領觀眾重返有著「台灣好萊塢」之稱的北投台語片場，喚起跨世代的追夢記憶，自即日起至12日台北國家戲劇院登場。

瘋戲樂工作室發佈新聞稿指出，《台灣有個好萊塢》由瘋戲樂工作室藝術總監王希文一人「分飾三角」，同時擔任作曲、音樂執導與現場樂隊指揮；金鐘女配角孫可芳與實力音樂劇演員林玟圻分別擔任男女主角，苗可麗、羅北安、劉亮佐加持共同演出，並特邀曾博恩擔綱劇中神秘角色。

「夢想是甘中帶苦，生活是苦中帶甘。」劇中觸動人心的歌曲與熱血的情節，將《台灣有個好萊塢》帶上第56屆金馬獎舞台，成為今年典禮開場演出，廣受各界矚目。而在2020年國家戲劇院版的《台灣有個好萊塢》舞台上，製作團隊也準備了彩蛋：除了由國家電影中心授權的經典台語片片段讓影迷尋寶，由台灣字體設計團隊「justfont」開發的「金萱那提」字體，也將以台語文字出現在舞台兩側歌曲字幕上，用台灣設計的字體，詮釋在地的故事。

《台灣有個好萊塢》也將於演出現場同步推出音樂劇原聲帶。本次原聲帶加碼收錄三首流行歌手翻唱劇中歌曲，包含滅火器重新編曲的〈台灣有個好萊塢〉、旺福樂團版的〈家家家〉以及李千那於金馬舞台上演唱的〈當初時，電影開始〉，一次滿足樂迷與劇迷的心願。

《台灣有個好萊塢》

演出時間：2020年1月4日至12日

演出地點：台北國家戲劇院

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