黑鷹失事台北賓館開放弔唁　國軍弟兄悲痛：將軍，一路好走...

國軍黑鷹直升機失事，空軍司令熊厚基上將（前左2）4日上午前往台北賓館，向殉職將士追思致意（圖/中央社） 國軍黑鷹直升機失事，空軍司令熊厚基上將（前左2）4日上午前往台北賓館，向殉職將士追思致意（圖/中央社）

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）台北賓館今（4）日上午9點起設置參謀總長沈一鳴將軍等黑鷹事故罹難者的弔唁場所，民眾紛紛從工作人員手中接過白色蠟燭，逐一向逝者告別，氣氛感人。

聯合報導，國軍黑鷹直升機意外事故後，蔡英文總統昨指示國防部，在台北賓館設置「○一○二殉職將士會場」，4日及5日兩天開放民眾前往致意，時間為上午九點到晚間九點。

美國在台協會（AIT）除表達哀悼之意，內湖新館昨天也降半旗致哀；美國參謀首長聯席會議主席麥利及日本、德國、英國、澳洲的駐台機構也透過臉書表達哀悼。

麥利則透過美國參謀長聯席會議臉書表示，「謹代表美國軍方同袍，向台灣參謀總長沈一鳴等八名罹難者表示哀悼，沈將軍是卓越的領袖，也是台灣防務和區域安全的支持者，他將永遠被世人懷念」。

自由報導，弔唁現場民眾除了獻上蠟燭以外，現場也開放留言板，讓大家親手留下想對往生者說的話，不少人寫到眼眶泛淚。一名著軍服到場的國軍弟兄表示，總長是他過去在國防部時的長官，對他非常照顧，很難過一個這麼好的將軍就這樣消失。

該名國軍弟兄回憶，總長沈一鳴不但平易近人而且文武全才，各方面都是將軍的典範，未來會把這份感恩放在心中，繼續為國家奮鬥，「將軍，一路好走，我會秉持在您身上學到的東西，繼續讓國軍更穩定、更安全！」