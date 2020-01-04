美國襲擊伊朗民族英雄　德黑蘭將採嚴厲報復

美國對伊拉克巴格達機場發動空襲，伊朗最有權勢的軍事指揮官西姆·蘇萊曼尼喪生（圖/維基百科） 美國對伊拉克巴格達機場發動空襲，伊朗最有權勢的軍事指揮官西姆·蘇萊曼尼喪生（圖/維基百科）

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）美國3日對伊拉克巴格達機場發動空襲，伊朗最有權勢的軍事指揮官西姆·蘇萊曼尼喪生。美國政府稱此次空襲為自衛防守行動，而地區分析人士普遍認為，這是最近三十年來美國對伊朗最沉重的打擊，意味著華盛頓與德黑蘭之間長期角力驟然升級。

BBC中文網報導，62歲的西姆·蘇萊曼尼（Qassim Soleimani）是伊朗伊斯蘭革命衛隊精銳部隊「聖城旅」（Quds Force）的指揮官，負責中東地區的軍事行動。在伊朗，蘇萊曼尼將軍被廣泛認為是僅次於阿亞圖拉·哈梅內伊的第二個最有權勢的人物，被譽為民族英雄。在他的指揮下，伊朗加強了對黎巴嫩真主黨以及其他親伊朗極端組織的支持，擴大了伊朗在伊拉克和敘利亞的軍事存在，並策劃了敘利亞當局在長期內戰中對反叛組織的攻勢。

BBC指出，像伊朗這樣日益被美國孤立的國家，不可避免地與中國與俄羅斯走得更近。本周一（12月30日），中國、伊朗與俄羅斯剛舉行罕見的三國海上軍演。伊朗外長隨即訪問北京，這是他一年內第四度外訪中國。兩國外長不點名地抨擊了美國的外交政策是「單邊主義與霸權行為」。

伊朗最高領導人阿亞圖拉·哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）表示，對於襲擊事件背後的「罪犯」，等待他們的是「嚴厲的報復行動」。 他還宣佈為期3天的全國哀悼。

美國指責蘇萊曼尼和他指揮的「聖城旅」是恐怖分子，並要求他們對數百名美國人員的死亡負責。五角大樓發表的一份聲明說，蘇萊曼尼「正在積極制定計劃，攻擊伊拉克和整個地區的美國外交官和軍事人員」。

中國外交部發言人耿爽表示，「我們高度關注有關事件。中方一貫反對在國際關係中使用武力，主張各方應切實遵守《聯合國憲章》宗旨和原則以及國際關係基本凖則。伊拉克的主權、獨立和領土完整應當得到尊重，中東海灣地區的和平與穩定應當得到維護。」

BBC強調，襲擊發生後，全球石油價格上漲4％以上。約翰霍普金斯大學學者克里斯蒂娜·林（Christina Lin）認為，中國不希望美伊爆發戰爭，「一帶一路」的順利執行亟需一個和平穩定的中東。她對BBC中文說「潛在的美伊戰爭會給中國的地區利益帶來毀滅性影響」。

伊朗是溝通中東與亞洲的「一帶一路」沿線關鍵國，並對華存在經濟依賴，中國是伊朗最大的貿易伙伴。中伊關係的關鍵一環在於石油。中國是伊朗原油的最大進口國，在美國禁令之下，依然購入伊朗原油並對其出口大量工業產品。