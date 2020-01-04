美國哈佛癌細胞樣本遭竊　疑中國政府指使「非孤立事件」

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）中國赴美醫科博士生鄭灶松，試圖私運美國哈佛大學的癌細胞樣本回中國遭當場查獲，美國檢方表示此盜竊行為「並非孤立事件」，懷疑是中國政府在幕後指導的犯罪組織。

自由報導，前年九月赴美研究的中國廣州大學29歲醫科博士生鄭灶松，12月9日試圖以托運行李把美國哈佛大學貝斯．以色列女執事醫療中心（BIDMC）之癌細胞樣本私運出境，遭當場查獲。鄭灶松的室友李家林向檢方供稱，與鄭嫌在同一實驗室共事的另兩名中國科學家，已成功把一批生物材料私運出境；鄭灶松則面臨運輸贓物、竊取商業機密等重罪指控，最高可判十年徒刑。

自由指出，美國麻薩諸塞聯邦地區法院的聯邦治安法官認同檢方稱此事「非孤立事件」、屬「有組織的犯罪」之觀點，直指中國政府背地支持相關行動，上月30日批准檢方關押鄭灶松、不許保釋等要求。

紐約時報報導，法庭文件顯示，在接受審問時，鄭灶松承認，其中的8個樣本是他竊取的，另外11個樣本則是根據同事的研究複製的。他說，回到中國後，他會把這些樣本拿到中山大學孫逸仙紀念醫院，以自己的名義在中國發表研究結果，從而促進自己的事業。

法庭文件透露，特工在鄭灶松的公寓了解到更多情況。李家林（音）告訴他們，鄭灶松已經把自己所有東西打包，準備乘坐12月9日的航班離開，這表明他不打算返回美國。

聯邦調查局已開始徹查據當局所謂從美國實驗室竊取研究成果的科學家，12月10日鄭灶松被捕，這標誌著這項行動的升級。聯邦檢察官警告，他可能被控運輸贓物或竊取商業機密，這是一項重罪，最高可判10年監禁。

檢方在要求不保釋鄭灶松的動議中表示，鄭灶松的盜竊行為「並非孤立事件」。「相反，這似乎是一起有組織的犯罪，很可能有中國政府的參與，因為在同一個實驗室工作的另外兩名中國公民也盜竊了生物材料，並將它們偷運出美國。」