中國武漢不明原因肺炎　台灣疾管署：不排除新型冠狀病毒疾病　

東方航空由中國武漢起飛的班機，搭載80多人在2日下午抵台，疾管署在空橋口增設簡單的檢疫站並登機檢疫，航班旅客身體都無異狀。中央社 東方航空由中國武漢起飛的班機，搭載80多人在2日下午抵台，疾管署在空橋口增設簡單的檢疫站並登機檢疫，航班旅客身體都無異狀。中央社

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）針對中國武漢不明原因肺炎疫情，疾管署副署長莊人祥今(3)日說，已收到中方回覆，目前致病原和感染源待釐清，但排除流感、禽流感、腺病毒感染，無法排除是新型冠狀病毒疾病。

中國武漢衛健委公告，至2020年1月3日上午8時，共發現符合不明原因的病毒性肺炎診斷患者44例，其中重症11例。鑑定已排除流感、禽流感、腺病毒感染等常見呼吸道疾病。

中央社引述衛生福利部疾病管制署副署長莊人祥晚間在記者說明會表示，下午4時50分接獲中國回覆有關武漢市不明原因病毒性肺炎的最新疫情，累計不明原因的病毒性肺炎個案共44例，部分為華南海鮮市場經營戶，其中重症11例，其餘患者生命徵象穩定。

目前所有病例都在武漢市醫療機構接受隔離治療，已追蹤到121名密切接觸者，追蹤工作仍在進行中。

莊人祥說，依據中方調查，初步研判為病毒性肺炎。但致病原及感染源釐清中，檢驗已排除流感、禽流感、腺病毒感染等常見呼吸道疾病。後續的觀察重點，莊人祥說，將看中方掌握的121名密切接觸者及醫護有沒有引發感染；且目前沒有明顯人傳人跡象，應該是暴露到某個環境或動物造成的感染，若後續知道感染源，比較好防治。

莊人祥也說，目前排除了流感、禽流感、腺病毒等疾病，但無法排除可能是新型冠狀病毒。冠狀病毒可能造成如感冒的輕微疾病，也可能導致嚴重急性呼吸道症候群（SARS）或中東呼吸症候群冠狀病毒感染症（MERS），有待後續檢驗釐清。

目前中方未發現明顯人傳人現象及醫護人員感染，莊人祥表示，因不確定感染來源，將繼續維持現有對武漢直航台灣班機的登機檢疫措施，各項預防整備措施仍將繼續進行。旅客入國境時如出現發燒或類似流感症狀，應主動告知航空公司人員及機場港口檢疫人員。

近期曾前往中國武漢地區的民眾，返國10天內若有發燒或急性呼吸道症狀，應主動通報1922防疫專線並戴口罩儘速就醫，就醫時請主動告知TOCC（旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚）等資訊，以供醫師評估及時診斷通報，並獲得完善的醫療照護。

另外香港醫院管理局今(3)天公布，當地新增兩起疑與武漢不明肺炎有關的病例，兩人正被隔離治療。截至目前為止，香港公立醫院已呈報了5起與武漢不明肺炎有關的個案，其中2人已經出院。

香港醫管局表示，截至今天中午，公立醫院在過去24小時接收了兩名有發燒和呼吸道感染的女性病人，她們在過去14天曾到過武漢。

兩名病人分別是12歲及41歲，正在瑪嘉烈醫院接受隔離治療。

兩人的樣本已送交化驗；醫管局總感染控制主任賴偉文說，目前病人情況穩定，初步調查顯示，病人在武漢時沒有到過菜市場。

連同上述個案，香港公立醫院自上月31日合共向衛生當局呈報了5起與武漢不明肺炎有關的個案，其中2人已經出院。

截至目前， 香港沒有出現疑似武漢的不明肺炎病例，也並非嚴重急性呼吸道症侯群（SARS）。