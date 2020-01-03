【台灣2020大選倒數8天】蔡總統赴參謀總長沈一鳴辦公室緬懷　國民黨晚間追思黑鷹殉職將士　

親民黨總統候選人宋楚瑜（前中）3日上午前往三軍總醫院懷德廳靈堂悼念致意。中央社 親民黨總統候選人宋楚瑜（前中）3日上午前往三軍總醫院懷德廳靈堂悼念致意。中央社

國民黨總統候選人韓國瑜（前右）3日下午赴三軍總醫院懷德廳的罹難軍官靈堂致意。中央社 國民黨總統候選人韓國瑜（前右）3日下午赴三軍總醫院懷德廳的罹難軍官靈堂致意。中央社

民進黨副總統候選人賴清德（中）3日前往三軍總醫院懷德廳靈堂悼念致意。中央社 民進黨副總統候選人賴清德（中）3日前往三軍總醫院懷德廳靈堂悼念致意。中央社

總統蔡英文3日前往衡山指揮所，視導國軍聯合作戰指揮中心，透過視訊聽取各戰備部隊工作報告。（總統府提供）中央社 總統蔡英文3日前往衡山指揮所，視導國軍聯合作戰指揮中心，透過視訊聽取各戰備部隊工作報告。（總統府提供）中央社

更新時間: 2019-01-03 21:19

首次發稿: 2019-01-03 20:20

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）黑鷹直升機昨(2)日迫降新北市烏來山區，造成參謀總長沈一鳴等8人殉職。總統蔡英文今(3) 日下午視導國防部及衡山指揮所，請國軍必須確保民心軍心的穩定、台海周邊安全、裝備檢整完善，並強調國防事務如常操作，不可一日懈怠。

總統府發布新聞稿指出，蔡總統抵達國防部後，首先進入空難殉職的參謀總長沈一鳴辦公室，緬懷沈一鳴過去戮力從公的點滴。隨後也至其他處室，為堅守岡位的國軍加油打氣。

包括國安會秘書長李大維、國防部長嚴德發、副參謀總長執行官劉志斌、國安會副秘書長陳文政等人都出席這項行程。

總統蔡英文3日同時指示在台北賓館設置黑鷹事件罹難者追思會場，讓國人可以前往向殉職國軍致意。晚間蔡總統到場，與參謀總長沈一鳴的遺孀一起獻花致哀。

中央社稍早報導，今天包括親民黨總統候選人宋楚瑜、前新北市長朱立倫、中國國民黨總統候選人韓國瑜、民主進步黨副總統候選人賴清德、台北市長柯文哲等人，都先後到三總靈堂弔唁死難者。

此外新黨上午召開記者會，黨主席郁慕明呼籲，這次失事讓台灣痛失參謀總長等多位將官，應要求美國政府協助向原廠求償，由第三國專業團隊展開調查，既確保向美國購買的軍備安全，也為死者討回公道。

國民黨今(3)日晚間則在黨中央前舉行追思會，黨主席吳敦義率多位退役領將哀悼，數度啜泣。最後追思會現場參與者將手中蠟燭放置台前，並以合唱「隱形的翅膀」作為結束。