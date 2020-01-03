〈時評〉辯論會 讓韓國瑜本性展露無遺

總統大選辯論會和政見會終於落幕，各界都在關注國民黨總統候選人韓國瑜摃上媒體，其實，這不僅是民主政治的負面示範，更重要是整個過程中，韓國瑜以自我為中心的性格，以及靠網粉造勢的心態，充分展露無遺。

其實，從政見會、辯論會的交手過程，不得不佩服韓國瑜的堅持與毅力，在其他候選人提出各種主張，韓國瑜無畏其他競爭者異樣眼光，更絲毫不在乎外界希望聽到更多政見，韓國瑜花了許多時間在批判蔡英文總統被民進黨新潮流派系所架空，還有重設特偵組，以及不斷拿「海」作比喻。

韓國瑜口中的「海」，可能是他自認的庶民語言，但是否人人聽得懂，仁智互見，他自以為幽默說詞，別人看起來可能是冷笑話，只是他不斷經常引用，旁人無可奈何，這是他的選擇，以及他想凸顯的特點。

但了解民進黨生態的人士，都清楚韓國瑜口中的新系邱義仁，早已不是民進黨政府的核心人物，就算他會參與開會討論，也只是和其他人一樣，負責提供諫言。派系共治向來更是民進黨的共識與默契，就像新系企圖獨大，終究會被其他非新系所圍剿，這正是綠營共主平衡黨內生態的一貫手法，韓國瑜言過其實的說法，是想刻意挑起民進黨內訌。

至於特偵組的主張，不是不能提出，但若是政見會、辯論會只留下這項政見時，那絕非選民所樂見，因為還有許多國政大事遠比重啟特偵組重要。但韓國瑜對特偵組的論述一直老調重彈，目的是想含沙射影暗示綠營高官貪污枉法外，更值得關注的是他背後心虛僥倖心態。

去年，高雄市長辯論的口紅事件，原本還以為韓國瑜在轉移焦點，但從後來他自稱座車被裝追縱器，還有選擇不住官邸、自行在外租屋，上下班都要換車接送，避免行跡被發現，甚至是買賣房屋資料被揭露，以及直昇機在韓家農舍飛過，都被韓國瑜認為國家機器動得很厲害，當一位自認是受害者想要重啟特偵組，背後的邏輯、思維，不言可喻。

摃上媒體，這倒也不是什麼新鮮事，許多記者會上，偶爾都會發生，但在總統大選辯論場合出現，這絕對是台灣政治史上的頭一遭。

辯論時，不會回答競爭對手或媒體代表提問，或是技巧性閃躲、顧左右而言他，本來就是一個技巧，但就算媒體有政治立場，負責替選民提問、扮演第四權的角色、監督政治人物，這是媒體的使命與天職；然而，記者提問是否恰當，社會自有公評，若是政治人物不願受媒體監督提問，恐怕以後無人能加以制衡。

韓國瑜如此有恃無恐，莫非是他以為有其他媒體力挺外，另方面是他在網路世界的聲量頗大，還有一批跟隨他、捍衛他的韓粉，所以才能肆無忌憚、不理他口中的沒水準媒體。

這樣的性格、這樣的心態，韓國瑜過去一直努力克制，如今在辯論會和政見會上火力全開，也算是真情流露罷了。

（作者李平華，資深媒體人）